Zelenskyj požádal o evropské vojáky. Půjdou Češi na Ukrajinu?

Čistě matematicky a logicky to vychází. Aby Rusko neobnovilo svoji agresi, je potřeba buď Kyjev až po zuby vyzbrojit a udržovat stále ve střehu, což by stálo ohromné peníze, které nikdo nechce dát, nebo je třeba mezi obě země na tisícikilometrový úsek fronty postavit nějakou podstatnou ozbrojenou sílu a dalšímu případnému ruskému útoku zabránit.

Ukrajinský prezident Zelenskyj si spočítal, kolik mužů ve zbrani má Kreml a kolik on, a vyšel mu rozdíl údajně 750 tisíc vojáků. Tolik nikdo nedá, ale útočník potřebuje několikanásobnou přesilu, takže k obraně stačí vojáků násobně méně. A vyšlo mu, že by to bylo zhruba 200 tisíc.

Aby bylo z čeho slevovat

Tohle číslo je ale dost nepřesné a nadhodnocené. Zřejmě aby bylo z čeho slevovat. Vojenští experti i ukrajinští představitelé spíš uvažují o 40–50 tisících vojáků. Ovšem dobře vyzbrojených, s těžkou technikou, protiletadlovou obranou, prostředky elektronického boje a zřejmě i letadly.

Mělo by jít o armádu, která bude schopna operovat nějakou dobu samostatně. A ubránit velká ukrajinská města před ruskými údery, případně i někde přejít do protiútoku. Jde tedy o něco úplně jiného, než jsou lehce vyzbrojené mírové mise „modrých helem“ pod záštitou OSN. Ostatně nemohlo by jít o operaci Spojených národů, protože tu by mohlo Rusko, které je v Radě bezpečnosti OSN, kdykoliv zrušit a vojáky odvolat.

Už vytvoření takovéhle evropské armády operující poměrně daleko za hranicemi Evropské unie by byl problém. Nehledě na to, že by ji bylo třeba zásobovat, cvičit a živit na neurčito. Navíc není jisté, že by skutečně dokázala odstrašit Rusko do útoku. Záleželo by totiž na jejím složení.

Pokud by vojáky dodaly jen malé země EU a tyto jednotky by byly, což by byly, vyloučeny z klauzule o případné vojenské pomoci mezi zeměmi NATO, Kreml by je nakonec mohl převálcovat. Buď vojensky, protože tyto země by neměly dost sil na posílání posil v případě války. Nebo výhrůžkami, kterým by mohly menší státy lehce podlehnout. Bylo by nešťastné, jak se o tom spekuluje, aby vojáky na zajištění míru dodaly výhradně východoevropské země NATO.

Nereálná představa

Chtěly by se ale tohoto podniku zúčastnit i větší země a nejlépe nejen z Evropské unie, ale i z neunijních států NATO? Nejspíš ne. Německo to odmítá vzhledem ke své historické roli ve druhé světové válce, což by na Ukrajině i v Rusku vytvářelo nežádoucí reminiscence.

Ve Francii by sice ochota byla, ale fakticky jen u končící vládní garnitury. Podobné je to ve Velké Británii. Dokonce i polský ministr obrany odmítl vyslání polských vojáků na Ukrajinu. A Spojené státy Donalda Trumpa naznačují, že do finálního dlouhodobého urovnání na Ukrajině se nebudou míchat, a nechají to na Evropanech.

V této fázi je tak představa nějak velké evropské nárazníkové síly, kde by byly jen menší evropské země včetně Česka, nepředstavitelná. Na druhou stranu, jednou možná budou čeští vojáci na Ukrajině potřeba. Nebo velké evropské a tím také i české peníze, které po zuby vyzbrojí Ukrajinu.