Náš svět se změnil, ale my si toho nevšimli. Třetí výročí přelomové války na východě

Konec druhé světové války přinesl svět, který měl být založený na pravidlech. Vznikla Organizace spojených národů, která měla udržovat mír a bezpečnost na světě. Aby fungovala, mělo v ní silnou roli „pět policistů“, tedy stálých členů Rady bezpečnosti OSN s právem veta. Byly to USA, SSSR, Velká Británie, Francie a Čína. Záhy se ukázalo, že to moc nebude fungovat, protože Čína se propadla do chaosu občanské války, Francie a Velká Británie postupně upadaly a Washington a Moskva se pustily do křížku, ale teoretický koncept tu zůstával.

Ostatně později vznikla i Všeobecná deklarace lidských práv a řešit spory válkou nebo si prostě odloupnout kus cizího území nebylo příliš ve fóru. Aspoň v západním kulturním okruhu, kam sami sebe počítali i kremelští vládcové. Změna hranic silou – pokud tedy nešlo o rozpad nějakého státu – byla mezinárodně většinou těžko prosaditelná a časem se dokonce podařilo dostat pod kontrolu nový kolonialismus či neoimperialismus rozvojových zemí, které se snažily rozšířit své území pohlcením menších bývalých evropských kolonií.

Celý koncept byl doplněn i mezinárodními ekonomickými pravidly, institucemi a mezinárodní ekonomickou spoluprací, která sice byla narušena studenou válkou, ale během ní fungovala alespoň v omezené podobě.

Svět, ve kterém platila pravidla

Tenhle systém kupodivu překonal i rozpad Sovětského svazu a konec studené války, tedy celosvětového konfliktu mezi kapitalistickým blokem vedeným USA a socialistickým blokem řízeným Sovětský svazem. V ekonomické a obchodní oblasti došlo dokonce k nebývalému posílení mezinárodní spolupráce a není divu, že to některým připomínalo první éru ekonomické globalizace před první světovou válkou. Stále to vypadlo, že platí určitá pravidla, určitá mezinárodní „morálka“.

Samozřejmě, stále existovaly odpudivé diktátorské režimy potlačující lidská práva, ať už to byla Severní Korea nebo Saúdská Arábie, nicméně bylo extrémně těžké změnit hranice silou či dokonce „spolknout“ souseda, aniž by se proti tomu nepostavilo mezinárodní společenství. Stejně tak skoro nikdo neporušoval lidská práva příliš okatě a snažil se aspoň tvářit, že vlastně nic takového nedělá. Fungoval systém založený na určitých pravidlech, jehož garantem byly nejprve USA a SSSR a později Spojené státy jako jediná zbylá supervelmoc. Samozřejmě, i supervelmoci si hrály svoji hru a porušovaly občas pravidla, ale opět se přitom aspoň tvářily, že to nedělají.

Tohle se ale postupně začalo rozpadat. První viditelnou ránu tomu zasadila ruská anexe Krymu v roce 2014. Tu ovšem alespoň skoro nikdo oficiálně neuznal. Pak přišla ruská agrese v roce 2022, kde evidentním cílem byl Kyjev a změna kyjevského režimu. Když se to nepovedlo, začala velká válka, situace, které se snažily do té doby mocnosti vyhnout. Rusko předefinovalo postupně své cíle ze změny režimu na získání obřího kusu ukrajinského území. Reakce Západu včetně USA byla nedostatečná: Ukrajina sice dostala pomoc, ale zbraní vždy bylo příliš málo a přišly příliš pozdě.

Ruského prezidenta Vladimira Putina, který tuto invazi řídil, se nepodařilo zatlačit zpět a formálně obnovit mezinárodní řád založený na poválečných pravidlech. Bylo vidět, že při porušení pravidel nepřichází trest a postup z pozice síly se vyplácí, protože se mu nikdo pořádně nepostaví. Trump, který věří stejně jako Putin v silová řešení, je jen dalším znakem či dovršením tohoto trendu, který začal v roce 2022, či spíše už v roce 2014.

Nový věk imperialismu

Vypadá to, že nastává nový věk imperialismu. Rusko se k němu obrátilo dávno (i když tam jde spíše o revanšismus), Amerika se k němu přiklání nyní pod Donaldem Trumpem. Peking na něčem podobném pracuje v tichosti léta, od té doby, co nastoupil do funkce šéfa čínských komunistů Si Ťin-pching a vypořádal se s možnou vnitrostranickou konkurencí.

Proč jsme si ale tohohle posunu nevšimli dříve? Ze dvou důvodů. Zaprvé jsme naivně předpokládali, že každý raději žije v míru a bohatne vzájemných obchodem. Že většina lidí s ostatními raději spolupracuje, než by je ponižovala, okupovala či zabíjela. Podcenili jsme sílu nacionalismu, strach ze změn, ať dobrých či špatných, nejistotu z globalizujícího se světa a touhu po návratu do jisté a přehledné minulosti, která tu ovšem nikdy nebyla.

Zároveň jsme si přáli, aby žádná válka nebyla. Ostatně, autor tohoto článku hodiny před invazí sledoval uzavření ruského vzdušného prostoru u Ukrajiny a věděl, že jde o jasnou předzvěst války, ale protože potřeboval dopsat článek, který by musel kvůli invazi předělat – a taky že musel – raději sám sebe přesvědčil, že to snad dobře dopadne a Kreml útok odvolá. Neodvolal a svět se změnil. Málokdo tušil, jak moc se změní, protože jsme se všichni opět rádi shodli na tom, že jde o mimořádnou událost a vše se vrátí ke starým pořádkům. Ale to se nestalo.