Rusko se Zelenského plánu vítězství obává. Trénovalo jadernou válku

To lze usuzovat nejen z chladného přijetí jeho pětibodového návrhu opírajícího se primárně o aktivní pomoc partnerů, ale i z různých úniků, které se postupně dostávají do médií.

Americký list The New York Times s odvoláním na čtyři dobře informované představitele napsal, že v tajné části bodu o nejaderném odstrašení obsahuje plán žádost o americké rakety Tomahawk.

A časopis The Economist s odkazem na nejmenovaného vysoce postaveného ukrajinského úředníka uvedl, že americká vláda považuje Zelenského plán za neuskutečnitelný. „Říkají, že (plán) je odsouzen k neúspěchu. I když částečně je problém v tom, že to přímo (ukrajinskému) prezidentovi neříkají,“ uvádí zdroj britského žurnálu.

A do třetice bruselský server Politico. Ten s odvoláním na několik zdrojů z NATO a USA napsal, že první bod Zelenského plánu vědomě blokují Německo a Spojené státy, které si nepřejí z obav z vtažení do války proti Rusku členství Kyjeva v organizaci. Dokonce ani nabídku tohoto členství Ukrajině.

Rezervovaný přístup k nabídce členství Ukrajiny v NATO ovšem mají i Belgie, Slovinsko či Španělsko, které se schovávají za rozhodnutími Berlína a Washingtonu. A přirozeně Slovensko a Maďarsko, které ho odmítají.

Manévry pod Putinovým dohledem

Ruská reakce byla do jisté míry podobná. Moskva se zjevně Zelenského plánu vítězství obává. Respektive, obávala by se ho, pokud by ho Západ akceptoval a pomohl by ho Kyjevu plnit.

„S největší pravděpodobností je to ten plán Američanů bojovat s námi až do posledního Ukrajince, který nyní Zelenskyj zamaskoval a označil za mírový plán,“ prohlásil tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Představitel Putina dodal, že skutečně „mírovým plánem může být to, že si kyjevský režim uvědomí, že jím prováděná politika nemá žádnou perspektivu“ a že si ukrajinská vláda uvědomí důvody, kvůli kterým konflikt vypukl.

Za skutečnou reakci Kremlu na Zelenského plán se dá považovat cvičení strategických jaderných sil z konce října. Ruská armáda nacvičovala masový jaderný úder v reakci na jaderný útok nepřítele. Do manévrů byla zapojena celá ruská jaderná triáda. Pod dohledem Vladimira Putina startovaly rakety z ponorek, strategických bombardérů a na Kamčatku dopadla balistická střela odpálená z kosmodromu Pleseck na severu evropské části Ruska.

Jak podotýká Olexandr Šulga, ukrajinský sociolog a ředitel kyjevského Institutu konfliktologie a analýzy Ruska, Kreml i ruskou společnost Zelenského plán vítězství velmi zajímá.

„Provedli jsme analýzu sociálních médií a propagandistických kanálů, protože všechny ruské televizní kanály působící v Rusku jsou propagandistické. Všechny ostatní jsou jednoduše vytlačeny nebo zlikvidovány. Na konci srpna, jakmile se objevily první zprávy, že Ukrajina připravila plán vítězství a že ho Volodymyr Zelenskyj bude představovat svým spojencům, okamžitě jsme viděli nárůst zájmu o toto téma v Rusku. Napočítali jsme asi sedm milionů zhlédnutí relevantních publikací v síti Telegram, které se týkaly plánu vítězství,“ uvádí pro Lidovky.cz ukrajinský expert.

Jak Šulga dodává, od konce srpna do poloviny října, tedy do prezentace vítězného plánu, měly publikace věnované plánu vítězství 181 milionů zhlédnutí na internetu. Na Telegramu jeho institut zaznamenal 20 tisíc příspěvků a publikací a 3,5 milionu reakcí na zprávy o Zelenského plánu vítězství.

„Pokud budeme analyzovat propagandistické televizní kanály, jako je První kanál, Rossija 1, NTV nebo Zvezda, tak na nich se o plánu vítězství hovořilo 1030krát. Prohlášení Kremlu, že je nezajímá plán vítězství Volodymyra Zelenského, proto není pravdivé. Mohou říkat, co chtějí, ale čísla potvrzují opak,“ vysvětluje sociolog.

Záleží na postoji Západu

Podle Šulgy ruská televizní propaganda využívá dva narativy. Podle prvního plán vítězství znamená zvýšení západní pomoci. Tedy že západní pomoc a podpora jsou souběžné s plánem vítězství. A druhý narativ, který je podle Šulgy důležitější, že plán vítězství je dáván do kontextu konfrontace Ruska a Severoatlantické aliance.

„To znamená, že na ruských propagandistických kanálech plán vítězství podávali jako přímý vstup NATO do války. Pokud Zelenského plán vítězství najde na Západě podporu, tak Rusko bude napřímo bojovat s NATO,“ říká expert.

„Zelenského plán vítězství není jen o tom, že válka by měla skončit hned. Ale i o tom, aby k válce nedošlo v budoucnu. Proto je v plánu členství v NATO, proto je tam zvýšení schopnosti Ukrajiny bránit se, bezpečnostní záruky a tak dále. To je pro ukrajinskou společnost velmi důležité.

Není to jen o resentimentu ukrajinské společnosti, že jsme byli napadeni a došlo k zjevné nespravedlnosti. My zkrátka nechceme čekat, až opět vypukne válka. A ta vypukne, pokud ta, která probíhá nyní, skončí nějakým ostudným příměřím,“ vysvětluje Šulga.

Podle ukrajinského sociologa stojí před Ukrajinou dva problémy. Ukončit tuto válku v souladu s mezinárodním právem a nepřipustit, aby se válka opakovala, tak jako to bylo po podepsání minských dohod o konci konfliktu na východě Ukrajiny v letech 2014 a 2015.

„Rusové, a tím myslím nejen společnost, ale i ruské politické vedení a vojenské vedení, jsou připraveni tuto válku ukončit, nehledě na to, co veřejně tvrdí. Jsou připraveni ji ukončit a vytyčit hranice podle linie fronty,“ domnívá se ukrajinský sociolog. Je přesvědčen, že proto je důležitá podpora Západu. Ze všeho nejvíc by nyní Ukrajině pomohlo povolení útočit západními zbraněmi na ruské území.

„Ty údery by mířily na vojenské cíle. Ukrajina ukázala, že je může a umí provádět. Zatím útočí sama, svými prostředky, ale jejich efekt není takový, jaký bychom si přáli. Tyto údery musí být systematické, rozsáhlé a neustálé. Musí být každý den. O tom ostatně mluví Zelenskyj a přeje si to ukrajinská společnost,“ uzavírá Olexandr Šulga.