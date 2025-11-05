Burevestnik, Skyfall a létající Černobyl. Básnická verze studené světové války

Nechme teď atomové torpédo Poseidona pod hladinou a věnujme se atomové řízené střele s plochou dráhou letu 9M730 Burevestnik. Poprvé se o něm Putin nechal slyšet v roce 2018. Jeho zázračnost spočívá v jaderném pohonu, který mu má umožnit prakticky neomezený dolet. Střela tak podle plánů umí kroužit nad zemí třeba pár let, přičemž může rychle měnit směr letu, takže klidně by mohla Spojené státy napadnout od jihu přes Mexiko, a ne podle tradičních scénářů nejkratší cestou přes Severní pól. Zatím Putin oznámil úspěšný let o délce 14 tisíc kilometrů trvající 15 hodin.
Na jméno střely byl prý uvnitř ruského ministerstva obrany vypsán vnitřní konkurs a zvítězil název v Rusku velice adorované poemy Maxima Gorkého z roku 1901 Burevestnik. Česky je to buřňák, mořský pták z řádu trubkonosých (Procellariiformes). Gorkému symbolizoval revoluční vzpouru proti carskému režimu, takže nebylo divu, že se bolševici básně okamžitě chytili. Já jsem to odnesl v šesté třídě, když jsme se museli tu báseň nazpaměť učit v originále (ruština byla od čtvrté třídy povinný předmět), a dodnes se mi nepodařilo úvodní verš vygumovat z hlavy: Nad sedoj ravninoj morja vetěr muči sobirajet…
Zelená krev. Co se stane, až se splní Macinkův sen?
Zpátky do 21. století. NATO, jak známo, dává všem zbraním jiných armád vlastní kódové názvy a Burevestnik dostal jméno SSC-X-9 Skyfall. Taky tady je kulturní odkaz, tentokrát na filmovou bondovku Skyfall z roku 2012, v níž titulní píseň zpívá Adele, která si k ní napsala i text.
Stojí za to podívat se na závěrečné verše Gorkého poemy a refrén Adeliny písně.
Gorkij: Bouře! Brzy přijde bouře! Statečný buřňák se hrdě vznáší mezi blesky nad rozzuřeným burácejícím mořem a prorok vítězství křičí: Ať bouře duje silněji!
Adele: Když nebe padá / když se nebe hroutí / zůstaneme zpříma stát / čelit tomu společně / Ať si nebe padne / zůstaneme zpříma stát
Člověk nemusí být docent kulturní antropologie, aby mu došlo, v čem se ty dva světy, ruský a západní, zásadně liší.
Ale abych nekončil zas moc pateticky. Burevestnik má v angličtině ještě jeden alternativní název. Zmínil se o něm ve svém podcastu Shield of the Republic (Štít republiky) Eric Edelman, bývalý náměstek amerického ministra obrany a velvyslanec v Turecku a ve Finsku, takže dobře ví, co je Rusko zač. Neoficiálně se prý Burevestniku říká malý létající Černobyl (Little Flying Chernobyl). Putinovy zázračné zbraně Edelmanovi příliš strach nenahánějí, o zahájení nových jaderných testů však nestojí. Já taky ne.