Na Rusko se musí rusky. Naprosto jednostranně, zcela podle našeho rozhodnutí

Evropané ostudně podlehli tlaku Ruska, které vyhrožovalo soudy a nespecifikovanými protiakcemi. Dokonce jeho mediální klauni mluvili o vojenské odvetě. Současně probíhala hra špionů proti belgické Euroclear Bank, kde je většina blokovaných aktiv uložena. Velkou roli při obraně ruských peněz sehrály také USA. Donald Trump hodlá tyto prostředky získat jako odměnu za to, že po vzoru Daladiera a Chamberlaina v roce 1938 „přináší mír pro naši dobu“.
Evropa jako kus hadru
Ústup od konfiskace ruských aktiv stejně jako nulová reakce NATO na ruský útok drony na Polsko v září 2025 jsou kroky ke znicotnění Evropy, ale i k eskalaci vztahů s Kremlem. Proč k eskalaci, když se evropští lídři tak křečovitě snaží nevyhrocovat situaci? Protože každý projev slabosti zvyšuje Ruskou agresivity. Jako když hyena vidí nemocný kus nebo žralok cítí v moři krev. „Poděkujme“ našim politikům, strach a nejednotnost projevené na prosincové Radě Evropy přiblížilo Pobaltí k ruskému útoku.
Zde se sluší udělat exkurzi do ruského světa, kde „Rusko může vše, ostatní jen to, co Kreml povolí“. Prezident Putin podepsal 15. prosince zákon dovolující v okupovaných částech Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti zabavovat domy a byty, z nichž utekli Ukrajinci. V roce 2014 arbitrážní tribunál v Haagu rozhodl, že Rusko má zaplatit 50 miliard dolarů za poškození společnosti JUKOS. Verdikt potvrdil v únoru 2024 odvolací soud. Rusko nic hradit nehodlá.
A Evropa se vůči Rusku pořád bojí spálit mosty, navzdory veškeré rétorice o ohrožení nebereme situaci vážně, chceme mít pořád nějaká zadní vrátka, co by kdyby… Unijní politici nechápou symboliku demonstrace síly, na mezinárodní scéně i směrem dovnitř, k evropské populaci. Evropa se chová jako kus hadru, který vybízí, aby si o něho Rusové otřeli boty. Stejně tak Evropané těžko budou takový hadr respektovat, obdivovat a bojovat za něho.
Ruské argumenty nás nezajímají
Existuje spousta možností obrany před snahou Ruska domoci se zabavených prostředků. Vzory hledejme v období druhé světové války i v současnosti. Národní legislativa nebo sankční rozhodnutí může stanovit, že soudy nebudou přijímat žaloby ruských subjektů týkající se sankcí nebo konfiskací, uznávat a vykonat soudní či rozhodčí nálezy. Zákony USA třeba nepřipouštějí žaloby proti státním rozhodnutím v této oblasti.
Rozšířením sankcí lze zamezit ruským subjektům platit soudní poplatky nebo kauce, a tím fakticky zamezit zahájení sporů. Zakažme také advokátům na území EU zastupovat ruské subjekty, poskytovat právní služby ve vztahu k ruskému majetku a zastupovat zájmy Ruska.
Dávno měly být vypovězena nejen dvoustranná investiční ujednání s Ruskem, ale všechny mezistátní smlouvy, a ukončeno členství Ruska v kolektivních smlouvách od legalizace podpisů po Evropskou úmluvu o vydávání z roku 1957. (Jak to, že český stát dnes řeší žádosti Ruska o vydání nějaké osoby?)
Je na právnících států i EU, aby žaloby Ruska nebyly přijaty k projednání, aby jakýkoliv rozsudek či nález z Ruska nebo nějaké Hotentocie přiznávající mu nároky nebyl přijat k vykonání. Ale především, bojí se snad USA žalob Íránu nebo Venezuely? Na Rusko je třeba rusky, tedy naprosto jednostranně, zcela podle našeho rozhodnutí s tím, že ruské argumenty nás nezajímají.