Kde vzít peníze pro Kyjev? Evropská komise vymýšlí trik s nepředvídatelnými následky

A aby toho nebylo dost, evropská půjčka Ukrajině, která se může nakonec ukázat jako skrytý dar, může narazit na odpor některých členských zemí. Je ale cesta, jak to obejít.
Právně i politicky vachrlaté řešení
Půjčku měla původně krýt ruská aktiva, která jsou většinou zmrazená v depozitáři cenných papírů Euroclear v Belgii. Rusko s nimi nemůže nakládat a tak by se daly použít na financování provozu Ukrajiny. Po válce by pak tyhle prostředky propadly jako reparace Kyjevu a tím by věc byla vyřešená. Ovšem to, že po válce bude platit Rusko nějaké reparace, je mírně řečeno pochybné.
Navíc je tu Trumpův mírový plán, který počítal s využitím těchto peněz na poválečnou obnovu Ukrajiny a podnikání v Rusku s tím, že část peněz by kontrolovaly Spojené státy, které by také inkasovaly část zisků. Jde o peníze, které jsou holubem na střeše.
Rusko neprohraje, bylo by to nežádoucí, aktiva dostane zpět, řekl belgický premiér
Belgie namítá, že fakticky sebrat Rusku jen tak jeho prostředky je právně i politicky vachrlaté. Ohrozilo by to důvěru v belgický právní a finanční systém, nakonec by to mohlo vést k tomu, že si Rusko vysoudí své peníze zpět. Zaplatila by to Belgie. A tak se pochopitelně do takové akce belgické vládě nechce. Chce záruku, že celý problém jednou nespadne na Belgii. Jenže kdo bude tím ručitelem?
Evropská komise podle listu Financial Times navrhla, že to bude Evropská centrální banka. Ta to ovšem odmítla. Znamenalo by to porušení její nezávislosti a místo strážce eura by z této frankfurtské instituce brzy mohla být kasička unijních vlád roztáčející inflaci.
Když neprošlo tohle, objevila se dvě nová řešení. Buď půjde o unijní půjčku, která bude podložena ruskými aktivy, nebo půjde o přímou půjčku Evropské unie.
Na hraně pravidel
Popravdě, s velkou pravděpodobností tyhle peníze Unie nikdy nedostane zpět. Ale to by nemuselo vadit. Zadržování agresivního Ruska se vyplatí, a pokud by se za několik desítek miliard eur povedlo vrátit se ke starému mezinárodnímu řádu, kde se napadení cizí země na starém kontinentu nevyplatí, byly by to jedny z nejlépe investovaných peněz v moderní historii. Naděje, že to vyjde, není příliš velká, ale za pokus to asi stojí. Samozřejmě, pokud by to bylo legální a pokud by se na tom evropské státy shodly. A tady je právě kámen úrazu. Jde o návrh, který je formálně na hraně současných pravidel a fakticky za jejich hranou.
Ustojí prezident Zelenskyj tlak? Na Ukrajině se spekuluje o dvou možných scénářích
Navíc Evropská komise navrhuje, že by se o půjčce Ukrajině nemuselo hlasovat jednomyslně, ale použil se článek 122 smlouvy o Unii. Ten v mimořádných případech umožňuje rozhodovat většinovým hlasováním „v duchu solidarity mezi členskými státy… zejména když vzniknou závažné obtíže v zásobování určitými produkty, především v oblasti energetiky“. S tím, že válka na Ukrajině zasáhla evropskou ekonomiku.
Obešly by se tím jak námitky Belgie, tak námitky Maďarska s proruskou vládou i případných dalších odpůrců. Jenže to by fakticky zrušilo doteď dodržovanou a formálně zakotvenou zásadu, že o zahraniční politice rozhoduje Unie jednomyslně. Což by byla voda na mlýn protiunijním stranám v mnoha zemích a mohlo by to vést k tomu, že přehlasované země pak v jiných oblastech ochromí funkčnost Evropské unie. Je pak otázkou, zda se tohle Evropě vůbec vyplatí.