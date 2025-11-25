Putin zavedl nový druh diplomacie. Sedí v zadní řadě a na každý pád vyhraje

Možná, že nedosáhne všeho, co chtěl. Ale s největší pravděpodobností mu o to ani nejde. V Putinově případě je cesta cíl. Jde mu o optiku, o pozici, do které ho tento nový způsob diplomacie staví. Poté, co v 28 bodech shrnul svá nejvroucnější přání, počítá s tím, že do hry vstoupí Evropané a Ukrajinci a s americkým prezidentem Donaldem Trumpem pohnou na druhou stranu.
Vůbec mu to ale nevadí. Alespoň jim pak bude moct říct své blahovolné „nět“. S kýmkoli jiným než s Trumpem by se musel bát, že Washingtonu pak opravdu dojde trpělivost a proti Moskvě přitvrdí. Takto si je ale jistý v kramflecích.
Musí Ukrajina přijmout americký mírový plán? Jaké jsou její možnosti ve válce proti Rusku
Pro Kreml je to „win win“. Kdyby mír náhodou prošel, musí být dostatečně ponižující, aby bylo možné ho prodat jako bezvýhradné vítězství. Proto ten bombastický seznam 28 požadavků, jaký by nesestavil žádný normální diplomat, který se na něčem chce dohodnout. Smrsknout na dvě třetiny armádu napadené země? Zakázat cizím diplomatům, aby směli letět do Kyjeva? To nejsou podmínky určené k dojednání, ale obyčejné trolení.
Putin ale bude mnohem raději, když mírový plán neprojde. Válka ho baví a přepadením Ukrajiny si plní celoživotní sen. Proč ji navíc končit teď, když Moskva díky větším lidským zdrojům tahá za delší konec?
Čekání na další válku
Připusťme ale aspoň na okamžik, že je celá ta věc míněna vážně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je skutečně v takové tísni, že bude souhlasit s upravenou verzí moskevského ultimáta. Provedené změny budou dostatečně kosmetické na to, aby s nimi v Kremlu souhlasili a prodali je jako vítězství. Donald Trump zahraje svou oblíbenou roli mírotvůrce a sklidí uznání přinejmenším části západní veřejnosti. I tady bude vítězem Putin.
|
Americký plán by mohl být základem mírového urovnání konfliktu, říká Putin
Zaútočit na Ukrajinu znovu během Trumpovy vlády si netroufne. Ale americkému prezidentovi končí mandát za tři roky a potřetí kandidovat nemůže. Když bude osud vysloveně milosrdný, dostanou se pak k moci demokraté, kterých se Putin (ať už právem či neprávem) zdaleka tolik nebojí.
To znamená, že od roku 2029 lze opět vesele válčit. Kompletní zábor Donbasu navíc Moskvě k tomu dá ideální podmínky. Už nebude muset procházet dobře opevněným a těžko prostupným terénem kolem měst, jako je Pokrovsk a Bachmut. Co se na téhle hře dá ztratit?