Putin zavedl nový druh diplomacie. Sedí v zadní řadě a na každý pád vyhraje

Štěpán Hobza
Safespace
Ať už to s „mírovým plánem“ pro Ukrajinu dopadne jakkoli, jedno je jisté. Ruský prezident Vladimir Putin si připsal další taktické vítězství. Není nic příjemnějšího než pustit do éteru seznam ultimativních ruských požadavků – v tomto případě dokonce posvěcený Washingtonem – a následně sledovat, jak se Západ hádá. Šéfa Kremlu to pasuje do unikátní pozice člověka, který mluví do scénáře, ale následně se pohodlně usadí v zadní řadě a jenom se dívá.
Ruský prezident Vladimir Putin (4. listopadu 2025)

Ruský prezident Vladimir Putin (4. listopadu 2025) | foto: AP

Lídři řešili na okraj summitu G20 mírový plán pro Ukrajinu
Možná, že nedosáhne všeho, co chtěl. Ale s největší pravděpodobností mu o to ani nejde. V Putinově případě je cesta cíl. Jde mu o optiku, o pozici, do které ho tento nový způsob diplomacie staví. Poté, co v 28 bodech shrnul svá nejvroucnější přání, počítá s tím, že do hry vstoupí Evropané a Ukrajinci a s americkým prezidentem Donaldem Trumpem pohnou na druhou stranu.

Vůbec mu to ale nevadí. Alespoň jim pak bude moct říct své blahovolné „nět“. S kýmkoli jiným než s Trumpem by se musel bát, že Washingtonu pak opravdu dojde trpělivost a proti Moskvě přitvrdí. Takto si je ale jistý v kramflecích.

Pro Kreml je to „win win“. Kdyby mír náhodou prošel, musí být dostatečně ponižující, aby bylo možné ho prodat jako bezvýhradné vítězství. Proto ten bombastický seznam 28 požadavků, jaký by nesestavil žádný normální diplomat, který se na něčem chce dohodnout. Smrsknout na dvě třetiny armádu napadené země? Zakázat cizím diplomatům, aby směli letět do Kyjeva? To nejsou podmínky určené k dojednání, ale obyčejné trolení.

Putin ale bude mnohem raději, když mírový plán neprojde. Válka ho baví a přepadením Ukrajiny si plní celoživotní sen. Proč ji navíc končit teď, když Moskva díky větším lidským zdrojům tahá za delší konec?

Čekání na další válku

Připusťme ale aspoň na okamžik, že je celá ta věc míněna vážně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je skutečně v takové tísni, že bude souhlasit s upravenou verzí moskevského ultimáta. Provedené změny budou dostatečně kosmetické na to, aby s nimi v Kremlu souhlasili a prodali je jako vítězství. Donald Trump zahraje svou oblíbenou roli mírotvůrce a sklidí uznání přinejmenším části západní veřejnosti. I tady bude vítězem Putin.

Zaútočit na Ukrajinu znovu během Trumpovy vlády si netroufne. Ale americkému prezidentovi končí mandát za tři roky a potřetí kandidovat nemůže. Když bude osud vysloveně milosrdný, dostanou se pak k moci demokraté, kterých se Putin (ať už právem či neprávem) zdaleka tolik nebojí.

To znamená, že od roku 2029 lze opět vesele válčit. Kompletní zábor Donbasu navíc Moskvě k tomu dá ideální podmínky. Už nebude muset procházet dobře opevněným a těžko prostupným terénem kolem měst, jako je Pokrovsk a Bachmut. Co se na téhle hře dá ztratit?

