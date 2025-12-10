Bojovníci bez posádky. Pozemní drony přebírají část války na Ukrajině

Premium

Fotogalerie 27

Pozemní robotický systém „Ljut“ během ukrajinského výcviku s bezpilotními pozemními vozidly (UVG). (16. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

Jiří Just
Doporučujeme   18:00
Už nejen ve vzduchu. Na ukrajinské frontě bojují po boku lidí pozemní drony. Do terminátorů mají ale daleko.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Na noční asfaltce kdesi v zemi nikoho projíždí ruský obrněný transportér. U krajnice na něho číhá malé pásové vozítko. Jen co se „matla“ přiblíží na vhodnou vzdálenost, z hlavně těžkého kulometu Browning začnou lítat projektily.

V současné době mají pozemní drony řadu zranitelných míst. Například, pokud se něco stane s jeho podvozkem, tak se nedokáže sám opravit nebo evakuovat. Bude stát na místě a dříve nebo později ho trefí nepřátelský dron. Mají také omezený dojezd. Deset, dvacet, maximálně padesát kilometrů.

Řidič transportéru, soudě podle „ježatého“ brnění z nastříhaných ocelových lanek, čekal spíš útok letícího dronu než přepad pozemním robotem. Navzdory střelbě pokračuje v jízdě a za záře odražených střel mizí v noční temnotě.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.