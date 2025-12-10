Na noční asfaltce kdesi v zemi nikoho projíždí ruský obrněný transportér. U krajnice na něho číhá malé pásové vozítko. Jen co se „matla“ přiblíží na vhodnou vzdálenost, z hlavně těžkého kulometu Browning začnou lítat projektily.
V současné době mají pozemní drony řadu zranitelných míst. Například, pokud se něco stane s jeho podvozkem, tak se nedokáže sám opravit nebo evakuovat. Bude stát na místě a dříve nebo později ho trefí nepřátelský dron. Mají také omezený dojezd. Deset, dvacet, maximálně padesát kilometrů.
Řidič transportéru, soudě podle „ježatého“ brnění z nastříhaných ocelových lanek, čekal spíš útok letícího dronu než přepad pozemním robotem. Navzdory střelbě pokračuje v jízdě a za záře odražených střel mizí v noční temnotě.