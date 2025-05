Válka na Ukrajině: vyhranily se dva příběhy, proč vlastně Rusko svého souseda napadlo

Naplňuje se půlka čtvrtého roku války na Ukrajině, během níž jsme denně šokováni zabíjením bezbranného civilního obyvatelstva a záměrným ničením všeho, co je důležité pro poválečnou obnovu zpustošené země. Zároveň s tím se neustále stupňuje souboj tzv. narativů. Toto hodně módní slovo označuje ucelené soubory názorů na to, proč daná událost nastala, jaké jsou její příčiny a důsledky. V konkrétním případu na Ukrajině se vyhranily dva takové soubory výkladů, které se neustále opakují a rozšiřují.

Válka s liberálním řádem

Na jedné straně jsou to argumenty tzv. liberálů, jejichž obrovskou autoritou je americký politolog japonského původu Francis Fukuyama. Ten zdůrazňuje, že prvořadým smyslem liberalismu je soustavná kontrola násilí v každodenní politice států. Dále je to tolerantní přístup k těm občanům, kteří mají jiné názory nebo přesvědčení nežli vládnoucí strany. Na to pak navazuje úcta k právům a důstojnosti a dodržování zásad právního státu. Samozřejmě, že se musí dodržovat ústava a musí se hledat rovnováha mezi jednotlivými složkami moci. Od toho se pak odvíjí ekonomický růst, prosperita a neustálá modernizace společností. A poslední zásadou je nekončící debata a hledání konsenzu, tedy názorové vyváženosti.

Fukuyama tyto zásady připomněl, aby ukázal, že se všemi z nich je v hlubokém rozporu politika ruského prezidenta Vladimira Putina. Za jeho hlavní nástroj označuje šíření lži a nenávisti a přímo jej obviňuje, že dnes vede válku nejen proti Ukrajincům, ale proti celému mezinárodnímu liberálnímu řádu. Za základní Putinovu chybu označuje naivní očekávání, že jeho vojska dosáhnou snadného vítězství a že on sám bude považován za osvoboditele Ukrajinců. Jenomže místo toho se jeho dobrodružství stalo náletem do vosího hnízda a vedlo ke sjednocení Ukrajinců, jejich odhodlání bojovat a nedílně s tím k nečekaně obrovské a vytrvalé podpoře ze strany Západu.

Nedílně s tím se terčem Fukuyamovy kritiky stal i přední americký neorealista John Mearsheimer – a hlavně jeho názor, že základní pohnutkou pro Putinovu agresi byl proces expanze NATO směrem k západní hranici Ruska. Fukuyama zdůrazňuje, že tento posun si nevymyslel nikdo ve Washingtonu, v Londýně ani v Paříži. Připomíná, že východní expanze aliance se uskutečnila na základě naléhání někdejších satelitních států, které měly velice neblahé zkušenosti s dlouholetou nadvládou SSSR po roce 1945. A Fukuyama uzavírá slovy, že expanze NATO představovala hrozbu nikoli pro Ruskou federaci jako takovou, ale především pro Putina a jeho způsob vládnutí.

Na Fukuyamu navázal další americký liberál, a to Michael McFaul, profesor politických věd na univerzitě ve Stanfordu, velký znalec Ruska a ruštiny, který v letech 2009 až 2011 působil jako velvyslanec USA v Moskvě. Ten tvrdí, že příčinou neustálého zhoršování vztahů mezi USA a Ruskem nebyla samotná expanze NATO, ale expanze demokratizačních vln v postsovětském prostoru.

Za zlomovou událost označuje tzv. oranžovou revoluci, která na Ukrajině proběhla v roce 2004. Během ní si prý Putin uvědomil, že když se něco takového stalo v Kyjevě, proč by se to nemohlo stát také v Moskvě? Proto Putinovi vytýká, že přemýšlí čistě v rámci sfér vlivu, že v té své požadované sféře se domáhá výlučnosti a je odhodlán si ji klidně i vynucovat silou. Není prý ochoten strpět úspěšnou, kvetoucí a demokratickou Ukrajinu na svých hranicích, protože by podle něj podemílala autokratický způsob vládnutí v Moskvě.

Hra NATO s ohněm

Jenomže v USA se v rámci názorového spektra vyhranily i opačné názory. Ty formuluje především výše zmiňovaný John J. Mearsheimer, profesor na univerzitě v Chicagu. Ten vůbec nezpochybňuje liberalismus jako názorový proud, ale i tak zastává zcela odlišné názory. V polemice se vzletnými slovy svých liberálních kolegů klade hlavní důraz na návrat do prozaické každodenní reality.

Především kritizuje, že šíření demokracie do postsovětského prostoru bylo doprovázeno několika vlnami expanze Severoatlantické aliance, budováním nových vojenských základen v Pobaltí a Černomoří a přijímáním vojenských doktrín, které kladou hlavní důraz na vyloďovací a průlomové operace a na rychlé pronikání vojsk USA a jejich nových spojenců do hloubky ruského území. Takový postup označil za hru s ohněm na Ukrajině a za obrovské riziko s katastrofální eskalací mezinárodního vojenského napětí.

Svoji polemiku začíná tvrzením, které má doslova učebnicový charakter. Píše, že v ideálním světě by Ukrajinci samozřejmě měli mít právo v plném rozsahu rozhodovat o zaměření své zahraniční a vojenské politiky. Ale hned dodává, že v reálném světě se musí brát v úvahu to, kde se tato země nachází a kdo je její východní soused. Navíc připomíná, že právě USA mají již přes dvě stě let svoji Monroeovu doktrínu, podle které je celá západní polokoule jejich výlučným územím a kam nikdo nesmí vojensky pronikat.

Na základě tohoto vymezení pak Mearsheimer kritizuje skutečnost, že na bukurešťském summitu NATO v dubnu 2008 tehdejší americký prezident G. W. Bush prosadil, a to i napříč výhradám tehdejšího francouzského prezidenta Hollanda a německé kancléřky Merkelové, že do NATO budou pozvány i další dvě postsovětské země, a to Ukrajina a Gruzie. A hned také dodává, že Rusko okamžitě vyjádřilo svůj zásadní nesouhlas, dokonce to označovalo za ohrožení svých životních zájmů. Ale USA ani nikdo jiný z NATO na jeho výhrady nebral vůbec žádný ohled.

A pokud jde o to, co bezprostředně předcházelo ruskému vpádu na Ukrajinu, Mearsheimer připomíná především rozsáhlou a dlouhodobou modernizaci armády této těžce zkoušené země, její sílící příklon k vojenské doktríně USA a systematickou přípravu na vedení války proti armádě Ruska. A pak už jenom uzavírá, že na konci roku 2021 už Ukrajina byla „de facto členským státem NATO“. Samozřejmě, že tato skutečnost nemůže nijak ospravedlnit vojenskou agresi, kterou Ruská federace zahájila na konci února 2022. Ale nesporně nám vysvětluje okolnosti, které této tragédii předcházely. A dnes již víme, že hlavní náklady této kruté války platí právě Ukrajina a její zbědované obyvatelstvo.

Aktivismus? Defétismus?

Co k výše vzpomínaným narativům dodat? Ten první je spíše aktivistický, vyúsťuje v závěr, že je potřeba nadále Ukrajině všemožně pomáhat. Druhý narativ bývá hodnocen jako defétistický, tedy poraženecký. Mnozí jej dokonce odsuzují jako proputinovský. Proto také Jeffrey Sachs, jeden z nejlepších makroekonomů dnešního světa, namítá, že je třeba skončit s tím, že USA vedou proti Putinovi zástupnou válku „až do posledního Ukrajince.“ Situace je tedy opravdu velice vyhrocená.