Světová válka kvůli Ukrajině? Už to nelze vyloučit, tvrdí americký komentátor

Soul disponuje značným vojenským potenciálem, mimo jiné moderními tanky a houfnicemi, a je aktivitami svého severního souseda očividně zneklidněn. Je proto jen otázkou času, kdy se i jihokorejské vedení do konfliktu aktivněji zapojí, zpočátku snad jen dodávkami pokročilých zbraní. Nikde však není psáno, že tato pasivní agresivita nemůže brzy explodovat naostro, snad přímo na Korejském poloostrově.

Axe jde možná zbytečně daleko, když mluví o „světové válce“, protože toto slovní spojení má jasné konotace z dvacátého století – masivní konflikt pravidelných armád, v němž dojde k přímé konfrontaci hlavních geopolitických hráčů své doby. To snad dosud opravdu nehrozí, a je evidentní, že se tomu Spojené státy – a zdá se, že i Čína – snaží aktivně zabránit.

Proto ten důraz na „eskalační management“, jak nedávno jeden bezpečnostní analytik poněkud hanlivě označil americkou nevůli dát Ukrajincům zelenou k úderům západními zbraněmi na ruském území. Proto očividná čínská zdrženlivost ohledně dodávek zbraní Moskvě. Dvě hlavní velmoci dneška se prostě shodnou na tom, že pokud by kvůli něčemu měly jít do války, Ukrajina to nebude.

Překročení červené linie

Hlavní nebezpečí potenciální eskalace ale Axe identifikoval správně. Zapojení severokorejských jednotek do bojových operací skutečně znamená kvalitativní změnu. Vojáků Pchjongjangu je v Rusku zatím „jenom“ jedenáct tisíc, což při tempu ztrát na ukrajinském bojišti představuje lidský materiál zhruba na jedenáct dní válčení. Zdá se navíc, že Kreml chce asijské síly zapojit primárně v zázemí, případně jako blok proti dalšímu ukrajinskému pronikání do Kurské oblasti – nikoli na nejakutnějších úsecích fronty, tedy okolo Pokrovska na Donbase. I tak je ale zapojení uniformovaných vojáků třetí strany nebezpečný krok směrem k další eskalaci.

Ve Washingtonu jsou si toho očividně vědomi. Proto Pentagon v pondělí oznámil, že USA nebudou uvalovat další restrikce na použití svých zbraní Kyjevem, pokud se severokorejské jednotky zapojí do ostrých bojů. Je sice otázka, co přesně to znamená, protože „nové“ restrikce logicky nezahrnují ty dosavadní, tedy primárně zákaz použití dalekonosných střel typu Storm Shadow či ATACMS v ruském zázemí. Mohly by ale v sobě například zahrnovat zelenou pro nové typy zbraní, které má Washington Kyjevu teprve dodat? Co takhle rakety vzduch-země JASSM, o jejichž brzkém odeslání do Kyjeva se spekuluje již delší dobu?

Nevíme, a Pentagon záměrně zůstává ve svých vyjádřeních dostatečně vágní na to, aby jeho slova bylo možno interpretovat jakkoli. Signál, který ale Spojené státy Moskvě vyslaly, je jasný: chystáte se překročit červenou linii a za ní už je trajektorie jenom jedna – válka všemi (konvenčními) prostředky.