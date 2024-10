Válčit se nesmí v rukavičkách, tvrdí americký analytik. Západ se příliš bojí eskalace a Putin si toho všiml

Ten má podle něj za následek stále častější selhání strategie odstrašení, kterou Západ historicky zastával, a to nejen na Ukrajině. Všímají si jí i na Blízkém východě. Právě ustrašenost Washingtonu, Paříže, Berlína a dalších může podle Michty za invazi Hamásu do Izraele z loňského října, i přímý raketový útok Íránu na Izrael z minulého týdne.

Michta je proatlantický jestřáb – vede bezpečnostní think tank v Garmisch-Partenkirchenu, a logicky tak spadá do prointervenčního tábora americké zahraniční politiky. Je v tomto směru výrazně radikálnější než zahraničněpolitický establishment ve Washingtonu, za což snad může i jeho americko-polský původ. Bezpečnostně-analytický mainstream republikánů i demokratů je tu výrazně opatrnější a „eskalačním managementem“ se skutečně snaží udržet situaci na Ukrajině i Blízkém východě v rámci možností na statu quo.

Vede ho k tomu mimo jiné i obava z velmocenského růstu Číny, a tedy zájem, aby Spojené státy neriskovaly velkou válku v jiném regionu, která by jejich zdroje potenciálně mohla odklonit od podpory Tchaj-wanu a potírání Pekingu. Ještě mnohem dál by v tomto směru šli bezpečnostní experti nové pravice shromáždění kolem Donalda Trumpa, kteří by americkou podporu Ukrajiny výrazně omezili, nebo snad dokonce zcela zastavili.

Hlasitější Londýn

Jediný významný hráč, který se Michtově pozici v současnosti přibližuje, je vlivný neokonzervativní think tank Institut pro studium války (ISW). Tento – v poslední době kritizovaný – výzkumný ústav zastává dlouhodobě výrazně „jestřábovitější“ názory než americká vláda.

Již několik měsíců například Washingtonu doporučuje, aby Kyjevu povolil používání dalekosáhlých střel ATACMS a Storm Shadow pro útoky na ruském území. V minulosti také – v době, kdy to ani zdaleka nepatřilo k všeobecnému konsenzu – obhajoval dodání pokročilé obrněné techniky Ukrajině, a to včetně amerických tanků M1 Abrams.

Podobné postoje nacházejí ohlas také v Londýně, který je v podpoře Ukrajiny od začátku invaze výrazně důslednější a hlasitější než Washington. Podle tvrzení britského deníku The Daily Telegraph, který je tradičně dobře informovaný o dění v britských ozbrojených složkách, dokonce Londýn chtěl dát použití svých raket Storm Shadow zelenou, nedostal však k tomu souhlas Američanů. Ten ale bohužel potřebuje, poněvadž jeho rakety jsou vázané na americký naváděcí systém. Také v případě tanků to před rokem a půl byli Britové, kdo jako první Kyjevu přiklepl dodání vyspělých Challenger 2 - Američané následovali teprve vzápětí.

Není to tím, že by se snad eskalace v čísle 10 Downing Street báli méně než v Bílém domě. Jsou tam ovšem toho názoru, že jí nejlépe předejdou, když Putinovi jasně ukážou, že nemůže vyhrát. A to se bez pomyslného odhození rukavic neobejde.