Musí Ukrajina přijmout americký mírový plán? Jaké jsou její možnosti ve válce proti Rusku

Z ukrajinské války se stává hra s omezenými možnostmi, ale rozhodně ne hra bez karet. Realita je složitější. Situace je samozřejmě pro Kyjev vážná a neobrací se k lepšímu. Ruský postup pokračuje pomalu a vytrvale. Moskva ještě ani nemusela přejít na plně válečné hospodářství či zavést masové odvody, zatímco Ukrajina jede na dluh a vydává v poměru k rozpočtu a HDP na válku více než Rusko. Z pomoci spojenců jsou hrazeny běžné výdaje ukrajinské vlády, zatímco ukrajinské příjmy jdou na armádu. A to není vše. Nejpalčivější je lidský faktor.
Nedostatek vojáků a vyčerpání těch na frontě je rovnice, která už nyní produkuje rekordní počet dezercí. Čtyřnásobek oproti loňskému roku navíc s nárůstem v poslední době. Ukrajinská armáda uvízla v začarovaném kruhu: málo lidí znamená dlouhé nasazení, dlouhé nasazení znamená vyšší úmrtnost, vyšší úmrtnost vede k neochotě narukovat, a ta zase prohlubuje nedostatek sil.
K tomu přidejme návrat některých sovětských praktik v armádním velení, jako je málo invence, příliš mnoho masových útoků a obrany „až do posledního muže“, a máme tu smrtící koktejl. Problém, který žádné západní peníze ani technika rychle nevyřeší.
Bod zlomu
Musí tedy Ukrajina přijmout Trumpův mírový plán a přistoupit na mír za každou cenu? Ne. Kyjev jedná a snaží se Trumpův návrh korigovat. Může to být dobrá taktika, jak si zachovat podporu Ameriky, která je klíčová, pokud jde o zpravodajské informace, a neztratit vše.
Na druhou stranu existují hranice, které nemůže Kyjev překročit, i kdyby byla fronta v troskách a měl se rozejít ve zlém s Washingtonem. Nelze odevzdat Rusku území, která ani nedobylo, a možná se ani vzdát symbolické možnosti členství v NATO. Není to totiž technická otázka, ale otázka morálního přežití státu. Pokud by Ukrajinci nabyli dojmu, že všechny jejich oběti byly zbytečné, že mír je kapitulací, mohla by se země zlomit zevnitř. Rusko by pak nakonec mohlo ovládnout celou Ukrajinu bez boje.
Kyjev má stále možnosti: může povolat do zbraně mladší ročníky, reorganizovat armádní velení, změnit taktiku a, pokud Západ rychle dodá nové zbraně a peníze, vytvořit potenciál pro nový protiútok. Nebo jím aspoň hrozit a tím donutit Moskvu k příznivějším nabídkám míru. Situace je vážná, ale nic není definitivní. Historie zná případy, kdy byl výchozí stav podobně špatný a přesto se situace obrátila. Připomeňme třeba Velkou Británii v roce 1940 či Sovětský svaz po prvních měsících operace Barbarossa nebo Izrael na začátku Jomkipurské války.
Ukrajina je dnes v bodu zlomu. Její pozice je slabá, ale není beznadějná a je třeba jednat. Žádný mírový plán nemůže ignorovat fakt, že i stát na kolenou, ovšem po dlouhém boji, musí mít prostor zachovat si možnost přežít jako suverénní země a země s nezlomenou páteří. Mír uzavřený za podmínek, které jsou vnímány jako porážka, může být jen krátkodobým klidem a dlouhodobě vést k rozpadu státu a ztrátě nezávislosti.