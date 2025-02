Jak zastavit Rusy po příměří na Ukrajině? Libanon a Srebrenica varují

Unijní politici jsou otřeseni po tvrdých úderech Donalda Trumpa. Evropská zahraniční politika, včetně té české, se totálně sesypala. Stačil k tomu jeden telefonát amerického prezidenta s Vladimirem Putinem či skutečnost, že jednání o míru v zemi na východě Evropy vedou Američané a Rusové v Saúdské Arábii, jehož symbolika je přímo děsivá.

Jelikož ústa Donalda Trumpa ještě nikdy - ani v kampani, ani po vítězství ve volbách, ani po lednové inauguraci - neopustila na veřejnosti věta „Amerika je spojencem Ukrajiny“, těm chytřejším politikům Evropské unie, která naopak při každé příležitosti deklaruje pevnou alianci s Kyjevem, začíná pomalu docházet, že v rámci bezpečnostních záruk (pokud nějaké reálné mohou vůbec existovat) budou muset přemýšlet o možnosti vyslání vojsk do blízkosti hranic Ukrajiny s Ruskem a možná i s Běloruskem.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Světovém ekonomickém fóru v Davosu odhadl, že k zabránění dalšímu ruskému útoku na Ukrajinu po případné dohodě o příměří by bylo zapotřebí nejméně 200 tisíc příslušníků evropských mírových sil, což odpovídá zhruba velikosti armády Francie z roku 2020.

Není náhoda, že vyslání vojsk navrhl Emmanuel Macron, jehož armáda jako jediná v EU vlastní jaderné zbraně. „Podporuji myšlenku kontingentu jako součásti bezpečnostních záruk. Protože pokud mají Rusové v armádě 1,5 milionu vojáků a u nás jich bude o polovinu méně, znamená to, že potřebujeme kontingenty s velmi významným počtem vojáků,“ uvedl Zelenskyj, který urgoval i vytvoření společné armády EU, ale tato výzva patří do sféry sci-fi.

Strategický cíl na papíře

V této chvíli nemá cenu spekulovat ani o tom, zda by Rusko uzavřelo mír za předpokladu, že se na Ukrajinu na dlouhou dobu nastěhují statisíce vojáků (hlavně) států NATO, vždyť přesně kvůli této možnosti napadlo svého západního souseda. Ale představme si, že na to Putin nakonec kývne. Bezpečnostní analytici upozorňují, že při diskusích o počtu nasazených vojáků je důležité pochopit charakter či mandát mise.

Není prý jedno, zda se jedná o pozorování (observers), o udržování (peacekeeping), či o vynucení míru (peace enforcement), i když o třetí možnost asi těžko půjde, protože zkusit něco takového proti státu disponujícímu asi 6000 atomovými bombami by se neodvážil snad ani etalon uvědomělosti plukovník Otakar Foltýn.

Historie taky ukázala, že výraz pozorovací mise by se klidně dal použít jako synonymum ke slovu zbytečný. Každá kategorie misí totiž potřebuje rozdílné podmínky (živá síla, technika, zpravodajská podpora a podobně). Takže na Ukrajině nakonec nejspíše půjde o pokus o udržování míru, taková mise však svůj účel zpravidla dokáže splnit v případech, když obě válčící strany řekněme umí jíst vidličkou a nožem. Stačí si vzpomenout na chování nizozemských mírových jednotek pod vlajkou OSN ve Srebrenici, kdy přihlížely zavraždění asi osmi tisíc bosenských Muslimů…

Hlavní otázka je, jak velká má být případná vojenská mise na Ukrajině? Protože i ten nejlepší strategický cíl zůstane na papíře, pokud k jeho uskutečnění nejsou potřebné lidské a materiální schopnosti. Izraelský vojenský expert Robert C. Castel používal při svých odhadech jako berličku případovou studii mise OSN v Libanonu (UNIFIL), která měla od března 1978 za úkol pomoct libanonské vládě obnovit její efektivní správu nad jihem země a později nepustit teroristy Hizballáhu do blízkosti Izraele. (Tato mise ale prakticky selhala, protože libanonská armáda je slaboučká a teroristé Hizballáhu svoje raketomety často drze postavili v blízkosti kasáren této mírové mise či kolem nich naschvál pochodovali a podobně.)

Maximální počet vojáků, který mělo poslání UNIFIL na hranici s Izraelem v délce asi 120 km plnit, dosáhlo v době své největší „slávy“ zhruba 15 tisíc lidí, což znamená 125 osob na km. A to vše za přibližně půl miliard dolarů ročně. Co to znamená v kontextu vyslání vojsk ve válce na východě Evropy?

„Vytvoření podobné hustoty jednotek v blízkosti hranic Ukrajiny s Ruskem a Běloruskem v délce asi 3000 km by bylo zapotřebí asi 400 tisíc vojáků, ať už z NATO či jiných evropských zemí,“ míní Castel. „Přitom se do toho počtu nesmí započítávat půlmilionový mnohonárodní kontingent rychlé reakce s názvem NATO Response Force, který by v případě nutnosti měl být schopen zasáhnout okamžitě kdekoli na světě. Těch 400 tisíc vojáků je reálné dát dohromady leda ve virtuálním světě prezentací v PowerPointu.

Cynikové by na to řekli, že papír, na který někdo napsal 500 tisíc vojáků, klidně unese i 400 tisíc. A to i kdyby tento kontingent o 400 tisících vojáků, který zatím existuje v mytických sférách, zaparkoval někde na Ukrajině. Pokud vycházíme ze zkušeností z Libanonu, máme minimální důvody k optimismu, protože na každých osm metrů hranice sice připadala jedna „modrá přilba OSN“, přesto válka s menšími či většími přestávkami zuřila desítky let.“

Je tedy reálné vyslání tak obrovského kontingentu na Ukrajinu, jehož nepředstavitelné náklady by byly financovány z peněz daňových poplatníků či z úvěru? Těžko říct, přitom ještě nebyla řeč o nutnosti rotace vojáků. Ale vzhledem k tomu, že od začátku války na Ukrajině vládní politici dvou nejsilnějších zemí EU, Německa a Francie neustále horlivě hřímali o existenciální hrozbě ze strany Ruska, velikost jejich armády se nezvětšila, ale naopak zmenšila.

Něco se tedy bude muset vymyslet, ale rychle, protože dokud na Ukrajině nebude tábořit armáda srovnatelná s tou Ruskou, v této oblasti bude i nadále diktovat Kreml. Otázka je, zda vše nedopadne jako v tom vtipu z Jihoafrické republiky. Když začali utíkat Židé, bylo ještě brzy. Ale když se rozhodli utéct i Portugalci, bylo už pozdě.