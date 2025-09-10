Ukolébáni válkou. Proč se Rusku, ale ani Ukrajině nechce k jednacímu stolu

Bilance noci na neděli – 810 útočných dronů a jejich atrap mířících na Ukrajinu. K tomu i 13 raket, většinou s plochou dráhou letu. Protivzdušná obrana poslala k zemi 747 dronů a čtyři střely.
Vůbec poprvé za celou válku byly v Kyjevě zasaženy vládní budovy. I když se úplně neví, zda sem střelu Rusové poslali záměrně nebo šlo o sestřelené trosky. V Kyjevě zemřela matka i její tříměsíční dítě, zasaženy byly také paneláky. Drony rovněž dopadly na Kryvyj Rih, Kremenčuk či Oděsu.
Bývalý ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov mi na jaře během interview řekl, že pomohou jen takové sankce, které udeří po peněženkách řadové Rusy. Evropa už zavedla 19 balíků sankcí, ale takový efekt žádné z nich neměly.