Ukolébáni válkou. Proč se Rusku, ale ani Ukrajině nechce k jednacímu stolu

Donald Trump připomíná starostlivého strýčka, který se za každou cenu snaží usmířit rozhádané bratry. Jenže ti jsou natolik uražení, že o tom nechtějí ani slyšet. Ten starší – násilnický a despotický – cítí převahu, mladší – slabší a svobodomyslnější – se nechce dát bez jasného vymezení teritoria. Něco podobného se děje na dnešní Ukrajině.
Bilance noci na neděli – 810 útočných dronů a jejich atrap mířících na Ukrajinu. K tomu i 13 raket, většinou s plochou dráhou letu. Protivzdušná obrana poslala k zemi 747 dronů a čtyři střely.

Vůbec poprvé za celou válku byly v Kyjevě zasaženy vládní budovy. I když se úplně neví, zda sem střelu Rusové poslali záměrně nebo šlo o sestřelené trosky. V Kyjevě zemřela matka i její tříměsíční dítě, zasaženy byly také paneláky. Drony rovněž dopadly na Kryvyj Rih, Kremenčuk či Oděsu.

Bývalý ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov mi na jaře během interview řekl, že pomohou jen takové sankce, které udeří po peněženkách řadové Rusy. Evropa už zavedla 19 balíků sankcí, ale takový efekt žádné z nich neměly.

