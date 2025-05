Falešný poplach s Istanbulem. Proč Putin nemá jediný důvod zúčastnit se jednání?

Tolik fakta. Ve skutečnosti ale k optimismu, ba ani vysokým očekáváním mnoho důvodů neexistovalo.

Zelenskyj sice slíbil účast na jednáních, zcela očividně tak ale udělal pod americkým tlakem a pouze za jediným účelem – ukázat Američanům, že zatímco on se chce dohodnout, ruská strana jednání blokuje. Právě proto do Istanbulu pozval i Putina, a to s domněním hraničícím s jistotou, že ruský prezident odmítne.

Právě proto Zelenskyj k jeho účasti vybízel tak vehementně a právě proto již předem řekl, že s nikým jiným než s šéfem Kremlu osobně jednat nehodlá. Od ukrajinského prezidenta to byl chytrý tah – ať se v turecké metropoli ve skutečnosti dojedná cokoli, tuhle informační bitvu nemůže prohrát.

Co Putin nikdy nedopustí

Na druhé straně Putin, který k přímým jednáním vyzval, nemá jakýkoli důvod se jich sám účastnit. Ukázalo se to už ve středu večer, kdy Kreml oznámil jména členů ruské delegace, ve které Putin není.

Na ničem substanciálním se s Ukrajinou dohodnout nechce – to za poslední čtvrt rok prokázal dostatečně. Jeho jediným záměrem je jednání donekonečna protahovat – pokud to bude možné, tak za současného udržení sympatií amerického prezidenta Trumpa, pokud to ale bude nutné, tak i bez nich.

Trumpova přízeň je Putinovi příjemná, ale její vliv na jeho rozhodování bychom přeceňovat neměli. Ruský prezident ve skutečnosti sleduje pouze strategické zájmy Moskvy a ty v současnosti velí neustupovat a Ukrajinu nechat na bojišti pomalu krvácet (“nas mnogo“).

Posledním hřebíkem do rakve Putinovy účasti byla právě verva, s jakou ho k ní povzbuzovali ukrajinský prezident Zelenskyj a evropští státníci. Zelenskyj, německý kancléř Friedrich Merz a další jasně razí tezi (fakticky správnou), že pokud se Putin v Istanbulu neukáže, znamená to, že je podvodník a ve skutečnosti se dohodnout nechce.

To je ale hra, na kterou Putin nikdy nepřistoupí, protože nemá rád, když nemá situaci pod kontrolou, nýbrž situace má pod kontrolou jeho. Kdyby letěl, vypadal by, jako že ustoupil před evropským tlakem. A to je jedna věc, kterou Putin nikdy nedopustí – jednak před domácím obecenstvem, jednak sám před sebou.

Výsměch, nikoli diplomacie

Víceméně symbolickou hodnotu jednání v Turecku potvrzuje konečně sdělení ruské tiskové kanceláře TASS. Ta totiž jasně tvrdí, že Rusové do Istanbulu pojedou se svými „původními“ požadavky (rozuměj z roku 2022) a chtějí v turecké metropoli vést primárně debatu o „denacifikaci Ukrajiny“.

To je výsměch, nikoli reálná diplomacie. Rusko může mít s Ukrajinou protichůdné národní zájmy, může ji i nakrásně nenávidět. Tvrdit ale, že ji ovládají nacisté a arcinacistou je sám „nelegitimní“ prezident Zelenskyj (který přece během války neuspořádal volby!), to je podklad pro jednání z řádu grotesky.

A tak bychom se měli dívat na celý summit v Istanbulu. Ať už z něho vyjde cokoli – třeba i ruský příslib dočasného příměří – bude mít převážně symbolickou hodnotu a bude jen dalším článkem informační války.