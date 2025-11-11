Z pouště do zákopu ukrajinské fronty. Moskva verbuje do války v arabském světě

Ruští vojáci u Pokrovsku. (26. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Jiří Just
Do ruské války proti Ukrajině míří stále víc cizinců. Kreml začal cílit i na nájemné vojáky z arabského světa.

Pěchota vyhrává bitvy. Platilo to před sto lety, platí to i dnes. Navzdory vysoko technologické povaze konfliktu odehrávajícího se na Ukrajině.

Drony, ptáci ukrajinského konfliktu, nejsou všemocní. Kreml si uvědomuje, že trikoloru na ruinách domů, které ruská armáda předtím intenzivně bombardovala, musí pověsit voják. A potřeba vojáků, a jejich spotřeba nenasytnou válkou, je stále obrovská.

„Rusko především slibuje vysoké finanční ohodnocení. Výplatu okolo tří tisíc dolarů měsíčně. Pro obyvatele regionu, kde je průměrná výplata 300 dolarů a zároveň vysoká nezaměstnanost, to jsou fantastické peníze.“

Nikita Smagin, ruský orientalista

Podle některých odhadů se měsíční ruské ztráty pohybují nad 26 tisíc padlých a raněných. Rusko proto nabírá bojovníky nejen u sebe, mezi domácím obyvatelstvem, ale i v zahraničí.

