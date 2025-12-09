Lze překonat nespravedlnost? Možná ano, ale jen pokud zůstanete naživu

Neodpovídají mi ani experti, přitom tu máme několik českých i mezinárodních institutů pro výzkum míru. Nahlédla jsem a zjistila, že se zabývají spíš studiem války. Hlásí, kolik zbraní se nakoupilo, kdo na ně dal nejvíc a podobně. Recepty na spravedlivý mír nenacházím. Tak si říkám, jestli by se v souvislosti s Ukrajinou neměl ten pojem rozdělit a mluvit zvlášť o spravedlnosti a zvlášť o míru.
Žít v oblastech napadaných Ruskem, celé noci nespat, nemoci si zatopit nebo i rozsvítit, dala bych skoro určitě přednost míru. Jen ať už to proboha skončí! Být matkou vojáka, který v boji s agresorem padl, asi bych volala spíš po spravedlnosti. Díky Bohu jsem nikdy nezažila nic srovnatelného, ale i tak jsem už zažila leccos, a vím, že pocit utrpěné nespravedlivosti dokáže bolet skoro fyzicky a není to něco, co lze jen tak překonat. Možná časem?
Docela náhodou mi příklad poskytla procházka. Chodím do parku se psem a zpravidla přitom potkávám jiné pejskaře, které třeba ani neznám jménem, ale do řeči se dáváme. Nevím, jak jsme s paní X přišli na Chomutov, ale zmínila, že se tam narodil její o mnoho let starší manžel. On tam prý nechce jezdit a ani o tom městě moc mluvit. Není divu. Když mu bylo asi tak devět, znásilnili jeho německou matku přímo v jejich domě sovětští vojáci a německé prarodiče odsunuli někam k vybombardovaným Drážďanům, kde do roka umřeli.
Stačila jsem říct jenom ach jo, když se k nám připojila další pejskařka. Zaslechla jen slova o odsunu prarodičů a plynule navázala. Její předkové taky zažili vyhnání. Měli grunt v Neveklově, tedy v oblasti, kterou Němci za války vysídlili a dědečkův statek přeměnili ve střelnici. Myslím, že si neuvědomila, jak obě rodinné nespravedlnosti souvisejí.
Mne potěšilo, že to ty rodiny nakonec nějak zvládly. Traumatizovaný chlapeček ze smíšeného česko-německého manželství nakonec vyrostl v úspěšného muže, vychoval děti a ještě v devadesáti rád cestuje, z neveklovského gruntu je prosperující rodinná farma, a to přesto, že nespravedlnost měla recidivu. Jen co se po válce podařilo uvést grunt jakžtakž do pořádku, přišli komunisti, všechno zabrali, hospodáře zavřeli a jeho ženu s dětmi vystěhovali do barabizny bez vody.
Poučení? Překonat lze léty téměř všechno, včetně nespravedlnosti, ovšem za jedné podmínky. Musíte zůstat naživu. A to, jak víme, za války není vůbec jisté.