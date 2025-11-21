Co chcimíři nechtějí slyšet. Kam až může vést kapitulace Ukrajiny?

Na první pohled obavy ze slabého Ruska působí jako paradox. A právě s tím pracují takzvaní chcimíři – zastánci „míru za každou cenu“, tedy míru výměnou za kapitulaci Kyjeva. Tvrdí, že Rusko je unavené, vyčerpané, rozklížené a rozhodně nemá sílu zaútočit na Evropu.
Proto podle nich postrádá smysl tvrdit, že Moskva představuje hrozbu, a zároveň zvyšovat výdaje na obranu a ještě posílat Ukrajině podporu. Je prý třeba zajistit mír, ukonejšit ruské obavy, obchodovat s Ruskem a všechno bude v pořádku. Ruské ambice prý zmizí, protože na ně „nebude mít sílu“.
Tato úvaha má ale zásadní slabinu: stojí na předpokladech, které prostě nemusí platit. Vychází z představy, že Rusko by v případě agrese útočilo na všechny spojence NATO najednou, protože ti mají závazky kolektivní obrany. A že Spojené státy by automaticky splnily svou roli garanta bezpečnosti Evropy. Stejná logika pak předpokládá, že po kapitulaci Ukrajiny se Rusko spokojeně zastaví na dosažených hranicích. Buď proto, že to tak ruský prezident Vladimir Putin údajně vždy plánoval, nebo proto, že by ho od další agrese odradily mezinárodní síly působící na Ukrajině.
Menší státy se samy neubrání
Dá se ale současnému ruskému vedení věřit? Před invazí ruské vedení opakovaně tvrdilo, že útok na Ukrajinu neplánuje. Západ prý lže. Pak přišla invaze. Putin po jejím začátku prohlásil, že nechce anektovat ani kousek Ukrajiny. A vzápětí Rusko začlenilo rozsáhlé ukrajinské území do vlastní ústavy jako své neoddělitelné území. Jak má někdo věřit, že tentokrát by to bylo jinak?
|
A co ústupky agresora? S mírovým plánem musí souhlasit Kyjev i my, zní z Evropy
Především pokud se Ukrajina vzdá, odevzdá část svého státu a ještě oseká armádu tak, aby se nedokázala ubránit, což je údajně součástí vyjednávaného americko-ruského mírového plánu – proč by Putin nepokračoval? Zvlášť když trvá na tom, aby měl nepřímo možnost zasahovat do ukrajinských vnitropolitických poměrů, aby na Ukrajině nebyli žádní zahraniční vojáci a aby země neměla žádné závazné obranné smlouvy s jinými státy.
Výsledek je předvídatelný: kapitulace Ukrajiny neznamená mír. Znamená zmatek, ruský tlak, destabilizaci a nakonec možnost úplného ovládnutí země. A uvolněné ruce pro další krok. Rusko navíc opakovaně požadovalo oslabení spojeneckých vazeb v rámci NATO. Mimochodem, i bez toho, že tyto vazby už nejsou, co bývaly. Spoléhat se na to, že Spojené státy pod Donaldem Trumpem automaticky ubrání Evropu, opravdu nelze. NATO možná není ve stavu mozkové smrti, jak říkal francouzský prezident Emmanuel Macron, ale rozhodně je Aliance paralyzovaná.
A co by se stalo, kdyby Rusko po porážce Ukrajiny obsadilo třeba část Estonska, Litvy nebo ostrovy v Baltském či Severním moři? Menší evropské státy by se bez pomoci zvenčí prostě neubránily. A jak ukázala realistická simulace BBC v podcastu The Wargame, bez použití jaderných zbraní by ruskému útoku nedokázala odolat ani Velká Británie. A to je přitom na evropské poměry ještě vojenská mocnost.
Pohádky o ruské slabosti
To je pointa, o níž se nechce chcimírům mluvit: slabé Rusko může být stále dost silné na to, aby porazilo jednotlivé evropské země, pokud se rozpadne politická vůle kolektivně bránit kontinent. A právě kapitulace Ukrajiny by mohla být klíčovým impulzem k takovému rozpadu.
|
Rusku všechno, Ukrajině nic. Trumpův plán by znamenal kapitulaci, varují analytici
Z toho plyne jediné. Proti Rusku je nutné zbrojit, posilovat evropské vazby v NATO a chápat, že pád Ukrajiny by nebyl jen její tragédií, ale potenciální hrozbou i pro nás. O to víc znepokojivě působí informace, že Donald Trump údajně tlačí na mír na Ukrajině za každou cenu a chce přijmout ruské požadavky a zřejmě je předložit Kyjevu. Prostě chce s Ruskem navázat dobré vztahy za každou cenu a možná by, aby se vyhnul nebezpečí jaderné války, toleroval i obsazení části území evropských spojenců.
Tohle není hysterie. To je realistická úvaha o tom, co se stane, když Evropa začne věřit pohádkám o ruské slabosti a přestane se bránit.