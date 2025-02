Zmrazení linií je pro Ukrajinu nespravedlivé, gruzínský scénář ale nebezpečnější

Dění kolem Ukrajiny se soustředí v poslední době hlavně na šokující výroky Donalda Trumpa, už méně ale na to, co se reálně děje. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by USA měly přestat Ukrajinu reálně podporovat.

Trumpova administrativa se ale snaží donutit Ukrajinu k tomu, aby výměnou za pomoc předala práva na vzácné nerosty v zemi. Kyjev pak požaduje buď vstup do NATO či silné bezpečnostní záruky. Na této podmínce přitom hodně lpí, podle dosavadních náznaků více než na tom, jak by měla dále vypadat mírová dohoda, do níž USA Ukrajinu tlačí.

Bezpečnostní záruky jsou klíčové z hlediska udržitelnosti příměří. Je nutné počítat s tím, že Rusko po konci války začne s rozsáhlou revitalizací své armády a bude se snažit agresi zopakovat. A tentokrát už jinak a lépe než v únoru 2022, kdy jeho jednotky neměly prakticky žádné zkušenosti s reálným bojem a trpěly těžkými ztrátami.

Podruhé by se Rusko snažilo vyvarovat se chyb z první invaze, třeba značné roztříštěnosti sil od Kyjeva po obvodu východní hranice až po Cherson. To s sebou nese kolem 1300 kilometrů fronty, kde se i při dostatku lidí dělají útoky jen velmi těžko.

Příští útok by tak asi byl koncentrovanější (například jen na Kyjev) a razantnější. Možná by ani nebyl vedený proti Ukrajině, ale proti nějaké jiné zemi. Nebo kombinovaně v Besarábii proti Ukrajině a Moldavsku, které je vojensky slabé. Moskva by tím získala několik věcí najednou. Oslabila by Ukrajinu, měla by Moldavsko i ruskojazyčnou enklávu Podněstří.

Zmrazit, nebo válčit dál?

Americký Institut pro výzkum války (ISW) zveřejnil nedávno analýzu, zkoumající podrobně dohody Minsk 2 z počátku roku 2014. Ty skutečně ve své době dokázaly zajistit klid zbraní alespoň tak, že mezi proruskými separatisty a ukrajinskou armádou na Donbase se střílelo jen sporadicky. Na druhou stranu, jak soudí autorka studie Natalia Bugajovová, umožnily Rusku připravit se na další a mnohem intenzivnější válku než tu před jedenácti lety.

„Dohoda Minsk 2 nepotrestala útočníka, a tím posílila myšlení Kremlu, který ve snaze ovládnout Ukrajinu dohnal Rusko k invazi. To také přesvědčilo Putina, že Západ se mu nepostaví, pokud dohodu poruší. Slabiny Minsku tak položily základy pro invazi v roce 2022,“ píše se v materiálu. Jsme tu u jádra věci.

Minská dohoda byla sice ve své době velmi vítaná, neobsahovala však žádné pevné záruky ani mechanismy, jak si ji vynutit. Nelze se tak divit, že převážně Rusko začalo smlouvu různě bojkotovat a sabotovat, aniž by bylo jakkoli sankcionováno.

A pokud se bavíme o Minsku, není to jen o zárukách. Další věc je to, kde válka vlastně skončí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj někdy na podzim 2022, v časech, kdy se ukrajinské armádě poměrně dařilo, slíbil vrácení všech okupovaných území včetně Krymu. Tím bohužel nastavil pomyslnou laťku hodně vysoko a očekávání zůstávají nesplněna, což také zřejmě hraje roli v klesající oblíbenosti Zelenského.

V současné doby vidíme na frontě situaci, kdy žádná ze stran nemá navrch natolik, aby se jí podařil zásadní průlom. Od jara 2023 se linie pohybují minimálně, jen o kilometry, postupují vesměs Rusové a to za cenu obrovských ztrát. A teď se zbrzdil dokonce i pomalý postup u Pokrovsku.

Za této situace zřejmě bude, i když se o tom moc nemluví, řešením zmrazení linií ve stávajících místech. Řečmi o tom člověk sice donedávna riskoval zařazení do škatulky ruských dezinformátorů, teď se takové názory už ale objevují častěji.

Otázkou totiž je, na co reálně stačí současné síly obou stran. Samozřejmě nelze pak přiklepnout toto území Rusku oficiálně, ale pouze může jít jen a pouze o řešení, prezentované jako dočasné, protože legalizovat krádež části území by bylo zločinem.

(Ne)prostupné linie dotyku

Dočasná frontová linie tu jako model už historicky byla a to nejednou. Ve své divoké formě to byl Donbas mezi lety 2014 až 2022 či Náhorní Karabach od začátku 90. let až po podzim 2023, kdy území dobyl Ázerbájdžán. Žádný mír tu nebyl fakticky uzavřen, platil jakýsi ne úplně pevný a závazný klid zbraní.

Běžně se střílelo a byly oběti. V Náhorním Karabachu se pak tato permanentní válka naprosto vytěsnila ze zájmu médií a informovalo se o ní, teprve když zemřelo větší množství vojáků najednou, protože to nikoho nezajímalo.

Další tip takového zamrazení linií je moldavské Podněstří, či Jižní Osetie a Abcházie, která jsou separatistickými územími v Gruzii uznaná od roku 2008 Ruskem jako samostatné země (přičemž nikdo jiný je neuznal). Tady je režim už beze zbraní, ale s celnicemi a ploty, kde se prochází hůře (Jižní Osetie), s problémy (hlavně pro místní, kde hraje roli etnická nenávist ještě z dob občanské války v 90. letech), či vcelku snadno, jako když se člověk jezdí dívat na atrakce do Lunaparku (sovětský skanzen Podněstří).

Ano, zmrazení linií je řešením nespravedlivým pro Ukrajinu. Ale možná pro současnost jediným možným, a pokud bude svět reagovat adekvátně a nenechá problém u ledu, šance tu je. Daleko větším nebezpečím je nyní pro Ukrajinu gruzínský scénář, změna režimu na byť i mírně proruský, což je model, který se Rusko snaží prosadit ve více zemích na světě. Takový stát se jim totiž daleko lépe ovládá než třeba diktatura typu Běloruska.

Pokud se pro mír rozhodnou sami Ukrajinci, je třeba ho respektovat a ne je za každou cenu tlačit k válce, protože to jsou právě ukrajinští muži a ženy, kdo v ní umírá. Až na několik málo výjimek nikoli Češi, Němci či Francouzi. A pokud se rozhodnou bojovat dál i třeba navzdory přání Trumpova týmu, je třeba jim v tom ze všech sil pomáhat.