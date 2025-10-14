Mezi zbraněmi možná mlčí múzy, ale život jde dál svou cestou

Ocenila jsem to jako vtipné zpestření jinak málo účinných vzdělávacích snah. Nevím, jestli personifikovaný výčet historických kalamit minulého století zažehl v hlavách mládeže zájem o dějepis, v mé hlavě ale zažehl vzpomínku.
Bylo mi tak osm, když jsem se začala dozvídat o světě ošklivé věci. Zásluhu na tom měly mimo jiné válečné filmy, na které nás vodily třídní učitelky ve dvojstupech. Filmy, kde se nejen střílelo a pálila lidská obydlí, ale kde se vojáci bez nohou taky plazili sněhem zanechávajíce krvavou stopu, kde mučili partyzány, popravovali komunisty a vytrhávali děti z náručí jejich matek. Ačkoli jsem osobně neznala nikoho, koho by mučili nebo okrádali o děti, zdály se mi hrozné sny a taky jsem se divila, jak mohl v takové době někdo vůbec žít a nezbláznit se.
|
Eutanazie a drogy ve volbách neuspěly, v odpadu by ale skončit neměly
Dneska už se nedivím. V současnosti se přece dějí věci podobné, a my žijeme. Netvrdím, že v úplné psychické pohodě, ale v zásadě komfortně. Zamilováváme se, odmilováváme, zakládáme rodiny a vychováváme děti.
I moji rodiče se rozhodli založit rodinu přesto, co se dělo kolem a nebožka tchyně dokonce vzpomínala na válku jako na nejhezčí období svého života. Na jejím počátku se vdala za muže, který se jí líbil, narodily se jí děti, a vzhledem k tomu, že mladá rodina žila v malém městečku uprostřed zemědělského kraje, nepociťovala ani nedostatek potravin. Pravda, muž byl posléze totálně nasazený, ale jen v Sudetech, kde měl ošetřovat zuby a částečně tak nahrazovat německé zubaře, kteří museli do války.
Fakt je, že nebyla televize, takže některé hrůzy nemuseli registrovat všichni. Dneska se na nevědomost odvolávat nelze. Když spadne ruská raketa na panelák v Kyjevě, vidíme trosky ještě týž večer. Můžeme vidět i vyděšené obyvatele, kteří právě přišli o domov, nebo hůř, o dítě, o maminku. Představujeme si ještě, že bychom byli na jejich místě? Představovali jsme si, jak bychom se cítili v rozvalinách Gazy s ručním vozíkem naloženým zbytkem majetku?
|
Nejvyšší čas zavést po „hand made“ taky značku „brain made“
Řeknu pravdu, já jen někdy. Proto můžu těžko odsuzovat okoralost lidstva. Přemýšlím, čím to. Jak je možné, že oslavuju narozeniny, že chodím každý den nakupovat a strachuju se převážně o takové věci, jako jsou třeba přijímačky, tedy jestli je děti udělaly na správný počet bodů. Nejspíš budu taky trochu okoralá. Nebo je to nějaký instinkt vzešlý z evoluce?