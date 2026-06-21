Ani válka na Blízkém východě nepřinášela Rusku jen výhody. Co změní americko-íránská dohoda?

V současné době se ropa Brent pohybuje kolem 77 dolarů za barel. Je to stále více, než kolik stála před válkou v Íránu, ale výrazně méně, než byl její „válečný“ vrchol kolem 118 dolarů, nemluvě už ani o předpovědích ropy za 200 dolarů. Pochopitelně, vše ještě závisí na tom, jak reálně bude průjezdní režim vypadat, kdy budou moct lodě projíždět bez problémů a také na tom, zda vůbec dojde k finální dohodě.
|
Izrael a Hizballáh se dohodly na příměří, míru mezi USA a Íránem už nic nebrání
Nicméně pokud budeme brát dohodu jako trvalou, můžeme se podívat na to, co to přinese Rusku.
Když příjmy z ropy a plynu vzrostly
Po začátku války na konci února se množily hlasy, že zastavení průjezdu Hormuzem výrazně pomůže ruskému rozpočtu. Skutečně, příjmy z ropy a zemního plynu výrazně vzrostly. Rusko dokonce exportovalo svou ropu Urals s prémií, což bylo před válkou nemyslitelné. Jenže daný efekt nelze přeceňovat. Ruský rozpočet závisí na ropě a plynu jen asi z jedné pětiny (zhruba osm bilionů).
|
Ropná velmoc s limitem na benzín: „Je to ponižující.“ Palivová krize na Rusy dopadá tvrdě
Nešlo ale o příjmy z exportu ropy, ale o celkové příjmy. Z nich pak je nutné odpočítat i příjmy z daní z prodeje na vnitřním trhu. Navíc další faktory brzdily růst příjmů. Šlo především o něco, co se nazývá ropný Dämpfer (tlumič). Jedná se o platbu ze státního rozpočtu ropným firmám za to, že nebudou ropu vyvážet, ale ji zpracují a dodají benzín na vnitřní trh. Čím dražší je ropa, tím vyšší je platba. To samo o sobě snižovalo příjmy.
Druhým momentem je fakt, že spolu s tím, jak zdražila ropa, posílil i ruský rubl, a to přibližně z 80 rublů za dolar na 70. Důvody ležely sice z velké části jinde než v ropné oblasti, nicméně to logicky snižovalo příjmy v rublech z prodané ropy. Navíc firmy často své příjmy drží v zahraničí, protože potřebují uskutečňovat v zahraničí i platby.
V neposlední řadě přišla série ukrajinských útoků na ruské rafinerie. Jejich vyřazování z provozu má vliv na snížení příjmů ze zpracované ropy, ale také na omezení zpracování. To se následně odrazilo i na těžbě, a tedy i na výběru daně z těžby nerostných surovin.
Problémem totiž je, že ani Rusko nemá tak velké skladovací kapacity, aby mohlo bez problémů pokračovat v předchozích objemech těžby. Došlo tak k propadu těžby ropy na devět milionů barelů denně, hluboko pod kvótou, kterou se Rusko zavázalo dodržovat v rámci dohody OPEC+.
|
Po oznámení o dohodě mezi USA a Íránem klesly ceny ropy. Nejistoty ale přetrvávají
Je nicméně také fér dodat, že daná čísla jsou spíše odhady, protože Rusko od začátku války statistiky ohledně ropy zveřejňuje jen sporadicky. V prvním kvartálu tak podle ruské auditorské komory vybral ruský rozpočet z ropy a zemního plynu o bilion rublů méně, než měl naplánováno. Nutno ale dodat, že ceny rostly teprve v březnu, čili vyšší příjmy budou vidět, až se zhodnotí druhý kvartál. Ale měsíční data žádné gigantické nárůsty neznačí.
Nespočet proměnných
Už z toho je vidět, že ani válka nepřinášela Rusku jen neomezené výhody a že efekt růstu cen ropy byl výrazně tlumený. Podobně je pak nutné i vnímat současnou dohodu (opět, pokud vydrží). Pokles cen ropy je pro Rusko nesporně negativní, protože se sníží jeho příjmy z exportu. Objevily se už první zprávy o tom, že Indie i Čína požadují slevu na ruskou ropu.
Zároveň s tím se ale sníží i onen „tlumič“, protože ceny ropy nebudou tak vysoké. To je pro změnu pro ruský rozpočet pozitivní zpráva. Problémem ale zůstávají ukrajinské útoky na ruské rafinerie.
|
Válka o kapku benzinu. Rusko a Ukrajina se chtějí navzájem uvrhnout do palivové krize
Tento efekt se nijak nemění; naopak, jeho ničivost je o to větší, že Rusko, alespoň podle nejnovějších zpráv, začalo nakupovat benzín nejen v Bělorusku jako doposud, ale i v nespecifikovaných asijských zemích. To je něco, co nesouvisí s válkou v Íránu a tento efekt přetrvá. Rozdíl je snad jen v tom, že Rusko bude nakupovat ropné výrobky levněji. Na druhou stranu objemy těchto nákupů nejsou známé, a tak nevíme, zda jde o ojedinělou epizodu, nebo setrvalý stav.
Proměnných pro určení, jaký vliv bude mít dohoda USA s Íránem, je opravdu hodně. I když pomineme samotný problém, že dohoda je zatím velmi křehká a ve stavu memoranda, její vliv je prozatím hodně nejasný. S jistotou se ale dá říct to, že největším problémem ruského rozpočtu nejsou ani zdaleka ropa a zemní plyn, ale ohromné výdaje na válku proti Ukrajině, které mají navíc tendenci růst téměř nekontrolovatelně.