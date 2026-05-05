Balancování na válečné hraně. Navzdory Trumpovu prohlášení válka s Íránem fakticky pokračuje

Je to pouze hra se slovy, válka fakticky pokračuje. Obě válčící strany drží v šachu Hormuzský průliv. Jeho znovuotevření pro lodní dopravu je v nedohlednu. Barel ropy Brent stojí už 120 dolarů.
První íránský návrh, aby se nejdříve průliv otevřel a pak se jednalo o íránském jaderném programu, Trump odmítl. Pokud by na to přistoupil, zbavil by se zásadní páky pro vyjednávání s Teheránem.
Spojené státy chtějí námořní blokádou Írán přitisknout ke zdi. Zaškrtily vývoz íránské ropy, což prohlubuje ekonomickou krizi. Inflace už přesáhla padesát procent, íránský rijál je znehodnocen a interní hodnocení odhadují, že ekonomika může blokádu ustát maximálně osm týdnů.
Příprava na obnovení bojů
Šéf Bílého domu na adresu Íránců prohlásil, že „blokáda je o něco účinnější než bombardování. Dusí se jako plyšové prasátko. A pro ně to bude ještě horší. Nemohou mít jadernou zbraň.“
Zjevně sází na to, že současné íránské vedení pod ekonomickým tlakem svolí k ústupkům. Nový čtrnáctibodový íránský návrh na obnovení mírových rozhovorů ale žádný zásadní posun nepřinesl. Trump dal Íráncům najevo, že musí splnit hlavní podmínku Washingtonu – zastavit jaderný program. Pokud tak neučiní, je „na stole nová vojenská akce proti Íránu.“
Trump zatím ohlásil, že od pondělí začne americké námořnictvo v rámci „projektu Svoboda“ doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které uvízly v Perském zálivu. Íránci už prohlásili, že se jedná o porušení podmínek příměří. Situace v průlivu opět houstne a není vyloučeno, že může dojít i k ozbrojeným střetům mezi oběma stranami. Poprvé od začátku příměří téměř před měsícem zasáhl íránský dron území Spojených arabských emirátů.
V každém případě je nutné brát v potaz, že v Íránu teď mají navrch spíše radikálové v čele s vrchním velitelem Íránských revolučních gard Ahmadem Váhídím. Připravují se jak na obnovení války, tak i na vlnu domácích nepokojů, kvůli ekonomické mizérii.
Revitalizace vojenských kapacit
Podle zdrojů listu The New York Times je současné příměří využíváno k revitalizaci íránských vojenských kapacit, které byly narušeny americkými údery. Arzenál raket se dostal na sedmdesát procent předválečné kapacity a dronů na přibližně čtyřicet procent. Představuje to stále výraznou hrozbu pro lodní dopravu průlivem.
Ani pro USA ale není pokračování válečných střetů bez rizika. Cena ropy může kvůli tomu dále růst. Týká se to všech zemí spojených se světovým ropným trhem, přičemž vůbec nezáleží na tom, že neodebírají ropu z Perského zálivu, což se týká i USA.
Na amerických benzínkách stál v únoru galon benzínu 3,03 dolaru, nyní už je to 4,45 dolaru. Nespokojenost Američanů kvůli tomu stoupá, což mohou republikáni odnést v listopadových volbách do Kongresu.
Trumpa může od eskalace brzdit i jeho blížící se návštěva v Číně. Nemuselo by pro něj být vůbec výhodné jednat s čínským vedením s válečnou operací v zádech, navíc ještě s možnými nepředvídatelnými dopady.
Íránská partie ale stále pokračuje a hranice mezi příměřím a eskalací konfliktu je stále velmi tenká.