Válka zásob. Íránský konflikt jako první skutečný test průmyslové vytrvalosti Západu

První týdny konfliktu byly demonstrací síly. Nyní se však konflikt mění v test vytrvalosti. A právě zde se ukazuje největší slabina západního způsobu vedení války – extrémní závislost na drahé, technologicky náročné a obtížně nahraditelné munici.
Spotřeba munice – čísla, která mění strategii
Během prvního měsíce konfliktu bylo podle dostupných odhadů vystříleno více než 11 000 kusů munice v celkové hodnotě přibližně 26 miliard dolarů. To není jen statistika. To je strukturální problém.
Spojené státy a Izrael zasahují tisíce cílů, ale současně musí každý den bránit vlastní síly, základny a spojence proti íránským raketám a dronům. A právě obrana se ukazuje jako největší „požírač zásob“.
Například bylo vypáleno více než 500 střel Tomahawk. Tyto střely patří mezi základní nástroje americké projekce síly. Jejich výroba je však pomalá a technologicky náročná. Reálně může trvat až pět let, než budou tyto zásoby doplněny.
Podobně kritická je situace u systémů protivzdušné obrany. Interceptory THAAD, střely Patriot nebo námořní SM-3 nejsou zbraně, které lze vyrábět ve velkém tempu. Jsou drahé, komplexní a závislé na dlouhých dodavatelských řetězcích. Odhady naznačují, že při současném tempu bojů se Spojené státy mohou během relativně krátké doby dostat na hranici dostupnosti některých těchto systémů.
U pozemních úderných systémů, jako jsou ATACMS nebo novější PrSM, je situace podobná. Tyto střely byly již dříve dodávány Ukrajině. Nyní jsou spotřebovávány i v Íránu. To vytváří přímý tlak na zásoby napříč různými konflikty.
Asymetrie nákladů – draze proti levnému
Zásadní problém této války není jen objem spotřeby, ale její struktura. Írán systematicky využívá asymetrii nákladů. Vysílá relativně levné drony a rakety, které nutí Spojené státy a jejich spojence reagovat výrazně dražšími prostředky.
Tento nepoměr je dramatický. Během prvního měsíce konfliktu bylo z kanonových systémů C-RAM a podobných prostředků vystříleno přibližně 509 500 kusů munice. Celkové náklady na tuto obranu činily zhruba 25 milionů dolarů. To je relativně efektivní.
Na druhé straně ale stojí raketová obrana. Na interceptory bylo vynaloženo více než 19 miliard dolarů. Jinými slovy, obrana proti relativně levným cílům stojí řádově vyšší částky než samotný útok.
Navíc se ukazuje další problém. Jakmile je narušena senzorová vrstva – radary, satelitní komunikace, datové propojení – dramaticky klesá efektivita obrany. V některých případech je nutné vypálit 8 až 11 interceptorů na jeden cíl. To není dlouhodobě udržitelné.
„Prázdné sklady“ – realita, kterou Západ podcenil
Tento konflikt potvrzuje to, na co analytici upozorňovali již během války na Ukrajině. Západní obranný průmysl není připraven na dlouhodobý konflikt vysoké intenzity.
Problém není jen v penězích. Problém je v kapacitách. Výroba moderní munice je limitována úzkými hrdly v dodavatelských řetězcích. Například výroba raketových motorů, naváděcích systémů nebo výbušnin má dlouhé výrobní cykly. Nelze ji jednoduše zrychlit politickým rozhodnutím.
Americká vláda sice využívá nouzové pravomoci k urychlení kontraktů, ale to řeší pouze administrativní část. Neřeší fyzickou realitu výroby. Nelze zkrátit dobu výroby raketového motoru nebo naváděcí jednotky jen tím, že se podepíše smlouva.
Navíc se ukazuje, že průmysl není ochoten dramaticky zvyšovat výrobu bez garantovaných objednávek. Firmy mají zkušenost s tím, že politické sliby financování se v minulosti nenaplnily. Výsledkem je opatrnost, která zpomaluje reakci na současnou krizi.
Kritické suroviny – skrytá slabina moderní války
Ještě hlubší problém se skrývá v oblasti surovin. Moderní munice není jen o oceli a výbušninách. Je závislá na specifických materiálech, které jsou často geopoliticky citlivé.
Například výroba munice pro kanonové systémy vyžaduje wolfram. Nahrazení vystřílených zásob z prvního měsíce války by vyžadovalo přibližně 4000 kilogramů tohoto materiálu. Čína přitom kontroluje více než 80 procent světové produkce wolframu a zavedla exportní omezení.
Podobně kritické jsou materiály jako gallium a germanium, které jsou nezbytné pro výrobu elektroniky a naváděcích systémů. Bez nich nelze vyrábět moderní střely ani radary.
Dalším problémem jsou výbušniny a pohonné látky. Výroba probíhá v omezeném počtu zařízení. Například americká výroba výbušnin je koncentrována v několika klíčových továrnách. Tyto kapacity nelze rychle rozšířit.
Uzavření Hormuzského průlivu navíc ohrožuje dodávky některých chemických vstupů, například síry, která je důležitá pro výrobu střelného prachu. Konflikt tak přímo zasahuje vlastní výrobní schopnosti Západu.
Druhé bojiště - oslabení schopnosti reagovat jinde
Jedním z nejzásadnějších dopadů této situace je tzv. daň druhého bojiště. Každá střela vypálená v Íránu chybí jinde.
Pokud Spojené státy doplňují vlastní zásoby, zpomalují dodávky spojencům. To se týká zejména Ukrajiny. Zároveň se snižuje schopnost reagovat na případnou krizi v Tichomoří, například kolem Tchaj-wanu.
Tím se válka s Íránem stává globálním problémem, nikoli jen regionálním konfliktem. Nejde jen o to, co se děje v Perském zálivu. Jde o to, jak tento konflikt ovlivňuje schopnost Spojených států fungovat jako globální bezpečnostní garant.
Levná obrana jako klíč k přežití
Z těchto zkušeností se rodí nový strategický imperativ. Nestačí mít nejlepší zbraně. Je nutné mít i dostatečně levné prostředky, které dokáží absorbovat masové útoky.
Koncept tzv. levného ničení se stává klíčovým. Kanonové systémy, drony, laserové technologie nebo improvizované kombinace senzorů a střel mohou hrát zásadní roli. Ukrajina již ukázala, že je možné vytvářet „patchworkové“ systémy protivzdušné obrany, které kombinují různé technologie.
Bez této vrstvy se drahé interceptory stanou neudržitelným luxusem. Každý dron je zničen střelou za miliony dolarů. Takovou válku nelze vést dlouho.
Zvítězí ten, kdo vydrží déle
Po měsíci války je zřejmé, že Írán neporazil Spojené státy a Izrael na bojišti. Ale podařilo se mu přenést konflikt do roviny, kde technologická převaha sama o sobě nestačí.
Tato zkušenost má přímé důsledky pro budoucí konflikty v Evropě. Pokud by došlo ke konvenční válce mezi NATO a Ruskem, nešlo by o krátký technologický střet, ale o dlouhodobou vyčerpávací válku. V takovém scénáři by se současné problémy jen násobily – tempo spotřeby munice by bylo vyšší, tlak na zásoby intenzivnější a průmyslová základna by se stala hlavním bojištěm.
Aliance proto musí zásadně změnit přístup. Nestačí spoléhat na technologickou převahu a omezené množství špičkových systémů. Klíčové je vybudovat dostatečné zásoby na měsíce konfliktu, vytvořit předem nasmlouvané výrobní kapacity a přejít na model, který kombinuje drahé přesné zbraně s levnými, masově nasaditelnými prostředky.
Pro Armádu České republiky to znamená nutnost kombinovat kvalitu s objemem. Nestačí mít moderní techniku, pokud není čím bojovat po několika týdnech. Rozhodující bude schopnost rychle doplňovat munici, zapojit domácí průmysl a budovat systémy, které dokáží fungovat i v prostředí narušených dodavatelských řetězců.
Moderní válka tak získává novou logiku. Nejde jen o to, kdo má lepší zbraně na začátku konfliktu. Rozhodující je, kdo dokáže udržet boj i po třiceti, šedesáti nebo devadesáti dnech. A právě v této rovině se dnes ukazuje, že skutečná síla armád neleží jen na bojišti, ale v továrnách, skladech a schopnosti dlouhodobě „přebíjet“.