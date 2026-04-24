Perské otazníky. Ekonomická cena za válku v Íránu bude hodně vysoká

I kdyby se ale naplnil optimistický scénář, že nějaká dohoda bude mezi USA a Íránem v dohledné době uzavřena, neznamená to, že se region Perského zálivu a s ním i svět rychle vrátí do předválečné ekonomické kondice.
Před takovým očekáváním už varovala řada ekonomických expertů, včetně výkonné ředitelky Mezinárodního měnového fondu Kristaliny Georgieové nebo výkonného ředitele Mezinárodní energetické agentury Fatiha Birola. Nedá se prostě očekávat, že energetický šok, který tak otřásl světem, rychle odezní a že světová ekonomika neupadne do recese. Birol dokonce prohlásil, že žádná země na světě není vůči krizi imunní.
Nedá se to považovat za přílišné strašení? Nikoliv, řada fakt hovoří jasně.
Logistická noční můra
Pokud se podaří otevřít Hormuzský průliv pro volnou námořní plavbu, bude to znamenat logistickou noční můru. V prvé řadě musí dojít k jeho vyčištění od velkého množství mořských min. Znamená to, že průjezd lodí bude možný zpočátku jen selektivně a pouze po určitých trasách. Pro představu je možné uvést, že v průlivu je teď uvězněno 128 tankerů, které mají na palubách okolo 160 milionu barelů ropy. Ty musí uvolnit místo prázdným tankerům, aby načerpaly novou ropu. Tankery se přitom pohybují velmi malou rychlostí.
Výraznou komplikací pro námořní přepravu může být i prudký růst pojistného lodí – kvůli potenciálně nebezpečné plavbě zdražilo pojistné až o tisíce procentních bodů. A některé pojišťovny dokonce nejsou ochotny ho vůbec poskytovat, dokud situace v Zálivu zůstane nejistá.
|
Je též třeba brát v potaz, že energetická infrastruktura v Zálivu utrpěla obrovské škody. Její opravy mohou trvat nikoliv měsíce, ale dokonce i roky, podobně jako v Kuvajtu po první válce mezinárodní koalice pod vedením Spojených států proti Iráku před pětatřiceti roky.
Úder íránských balistických raket například vážně poškodil největší katarský terminál zkapalněného plynu Ras Laffan, který zajišťuje pětinu světových zásob LNG. Jeho oprava potrvá tři až pět let a Katar přijde ročně o 20 miliard dolarů příjmů. Obnovení dodávek plynu na předválečnou úroveň opět zabere několik let.
Kam se vrátí ceny na pumpách?
Zprovoznění ropných vrtů, které byly kvůli válce uzavřeny, též není jednoduché. Představuje to složitou technickou operaci, která zabere několik týdnů. Proto burzovní analytici předpovídají, že se ceny ropy Brent vrátí na předválečné ceny až v roce 2029.
|
A ekonomická analýza dopadů íránské války americké televizní stanice CNN byla ještě tvrdší. Na otázku, kdy se ceny u benzinových stanic vrátí na úroveň před válkou, odpověděla: „Ne v dohledné době. Letos téměř jistě ne. Možná nikdy.“
Obrázek ekonomické budoucnosti v nejbližších měsících a letech tak není vůbec povzbudivý. A pokud se válka potáhne delší dobu, může být ještě pochmurnější.