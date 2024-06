V neděli vystoupil na koncertu Rod Stewart, rocker známý už od 60. let. Je to muzikant odkojený protesty proti válce ve Vietnamu, tudíž nepřekvapí, na čí straně stojí ohledně Ukrajiny. Že se oblékl do ukrajinských barev, na pódiu běžely klipy s hrůzami války a on sám do mikrofonu řekl: „Fuck Putin.“ (“Putine, jdi do prd*le.“) Jenže překvapit může toto: většinovou reakcí nebyl potlesk, ale pískot. Vysvětlení je po ruce.