Výzvy pro Česko. Války v Íránu i na Ukrajině potvrzují nutnost moderní protivzdušné obrany

Změna způsobu válčení
V dnešním světě víc než kdy dřív platí, že podstata věci je totožná se svým pojmenováním: pokud se o věci přestane mluvit, přestane existovat. Jistě to platí u předmětů kulturních válek. U válek, které se vedou palbou a manévrem, tak úplně ne. Ukrajinská obrana proti ruské agresi zůstává, je aktuální a týká se nás pořád. Nejen dokud se na frontě bojuje, ale i po uzavření příměří přetrvá tlak na změnu doktríny.
Říká se, že ukrajinská válka radikálně změnila způsob válčení – naše praxe se tomu ale přizpůsobuje jen po krůčcích a velmi omezeně. Zůstane tu s námi i Rusko jako nepřítel. Stojí za to důrazně připomenout, že to bylo první Rusko, kdo nás označil za protivníka, a teprve následně a z toho důvodu jsme i my začali Rusy vnímat jako nepřátele.
Rusko-ukrajinský konflikt před nás postavil řadu požadavků a výzev pro naši schopnost bránit se. Masivní „dronizaci“ bojiště s nutností produkovat jich hodně pro sebe, a především být schopen se dronům bránit – všude a téměř stále. Dále návrat k masové produkci munice a výzbroje, robustní logistice a oživení průmyslového charakteru opotřebovací války. Zrychlení inovací, maximální přizpůsobivost a neustálé zavádění nových verzí hardwaru i softwaru.
V praxi a vše dohromady to dělá téměř neřešitelný problém. Nejhorší na tom je, že ani sebeintenzivnější spolupráce v NATO a sdílení kapacit nevyřeší prázdnotu skladů, chybějící výrobní linky, nedostatek surovin a především nedostatek lidí, záložáků, kteří musí doplnit a vyztužit naše maličké armády, které se vejdou na jeden stadion.
Jen částečná odlišnost
Jak je to s novou válkou na Blízkém východě? Teď o ní slyšíme mnohem víc než o Ukrajině, ale staví před nás také mnoho zásadních a naléhavých problémů? Ve vojenské a průmyslové rovině bezprostředně naléhavá zatím není, což je dáno především zeměpisnou vzdáleností. To, že Írán má balistické střely schopné doletět do srdce Evropy, neznamená, že sem vůbec kdy poletí. Ekonomické dopady jsme už pocítili na vlastní kůži, a že pro peněženku může být zatraceně hůř, je jasné každému. Pohonné hmoty, plyn a dražší hypotéky jsou jen ochutnávka.
Co ale pro naši obranyschopnost znamená povaha íránské války? Oproti popsané ukrajinské lekci je to odlišné, ale jen částečně. Nejsme a nechceme být přímo zapojeni. Ani v rámci hypotetické spojenecké operace nemá z hlediska kvantity smysl nasazovat tradiční bojové schopnosti, ať pozemní či vzdušné. Určitě se však potvrzuje – stejně jako v ukrajinském scénáři – potřebnost moderní, robustní a rozvrstvené protivzdušné obrany.
Pokud ministr obrany Jaromír Zůna tuto schopnost uvádí jako prioritu, nelze než souhlasit. Česká města už nejsou bezpečná v situaci, kdy prostředky dálkového vzdušného úderu mají nejen státy, jako je Rusko a Írán, ale i nestátní aktéři, teroristické a pirátské skupiny a různá militantní hnutí.
Obranu proti balistickým střelám, které k nám sklesají z prostoru mimo atmosféru rychlostí mnoha tisíc kilometrů za hodinu, si sami nezajistíme. Jako občané bychom se ale měli zajímat, jak se vyvíjejí společné projekty, zda na nich pracujeme se správnými spojenci, jaké peníze bychom do toho měli investovat a zda takový systém bude fungovat spolehlivě. Střely s plochou dráhou letu a dálkové drony ale musíme zastavit i sami. A prostředky nám nesmí dojít po dvou dnech.
Příležitost pro Česko: prostředky elektronického boje
Česko má také příležitosti, jak se k válce na Blízkém východě postavit aktivně, nejen pod tlakem hrozby. Lze je označit jako dílčí, specializované schopnosti, které má jak stát, tak především český průmysl. České firmy už zásoby starých houfnic, tanků a bojových vozidel pěchoty dávno spotřebovaly a dnes výrazně míří k pokročilým technologiím, které se uplatňují na Ukrajině a stejně tak se mohou uplatnit na Blízkém východě.
Jsou to prostředky elektronického boje, například výkonné rušiče signálů a radarové systémy různého dosahu a přesnosti. V pasivních sledovacích systémech jsme stále v čele vývoje. Nejde jen o firmy Omnipol nebo LPP, kterou citelně zasáhl útok protiizraelských fanatiků, ale i o společnost CSG coby lídra trhu, který kromě radarů vyvíjí i systémy protivzdušné a specificky antidronové obrany. Těm se české firmy věnují už roky, ne až když nám drony začaly padat za humny.
Jisté zkušenosti má i český stát. Írán trochu symbolicky leží uprostřed dvou regionů, kam už Česko bylo schopné nasadit speciální kontingenty. Nejprve to byla na počátku devadesátých let v Perském zálivu jednotka chemické, biologické a radiační ochrany. Potom to byla mise v Afghánistánu – s polní nemocnicí, rekonstrukčními a výcvikovými týmy, vrtulníkovou jednotkou, skupinou speciálních sil, což ani zdaleka není vše. Zkušenost to byla užitečná, byť drahá. Za zpackanou strategii a zoufalý výsledek ale Česko nemohlo.
Ukrajina nás tvrdě upozornila na nutnost vrátit se k robustní územní obraně. Vševojskovou brigádu – vlastně spíš brigády – ale potřebujeme tady ve střední a východní Evropě. Současný výbuch na Blízkém východě by nám měl připomenout, že i tam už Češi uměli ve velkém nabídnout vysoce ceněné služby. Dnes můžeme tamějším partnerům poskytnout i vyspělou technologii. Američané a Izraelci si nejspíš myslí, že jsou jediní, kdo tam něco umí, což nás však nemusí ani trápit, ani brzdit.