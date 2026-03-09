Svět válek a Červený kříž. Proč jsou důležitá neutrální pravidla mírnící nadbytečné útrapy a utrpení

Impulzem pro tyto hlasy je zejména válka mezi Ruskem a Ukrajinou, nedávná vojenská operace USA ve Venezuele, úvahy o možném silovém řešení „grónské otázky“, nynější konflikt mezi Íránem, Izraelem a USA a podobně.
Evropou zní hlas údivu – jak je možné, že namísto očekávaného poklidného Fukuyamova „konce dějin“ či, chcete-li, „bezčasí“, vidíme výbuchy pum, dopady raket, hroutící se domy a nevýslovné lidské utrpení způsobené válkami, ať již těmi reálnými nebo těmi v našich představách a obavách z budoucnosti?
Války nikdy neustaly
Údiv však není na místě, uvědomíme-li si, že onen mír, který jsme si užívali, byl jen zdánlivý – války ve světě nikdy neustaly, pouze se po delší období Evropě vyhýbaly a mnozí dokázali ony desítky ozbrojených konfliktů probíhajících jinde ve světě ze svých úvah prostě vytěsnit. A s nimi vytěsnili i starou moudrost, že i v době míru je třeba být na válku připraven. Mnozí ostatně pamatujeme, když v devadesátých letech politici usoudili, že připravovat prostřednictvím Červeného kříže personální a materiální zálohy pro řešení „zvýšených zdravotnických ztrát“ v době války je zbytečné a do té doby tvořený a připravovaný systém Červeného kříže byl mnohonásobně redukován, neboť již nebyl státem žádán a tím pádem ani financován.
Dnes se již vážně hovoří o tom, že i Český červený kříž musí být na tuto eventualitu (kromě všech možných „mírových“ katastrof a krizí) připraven a začínáme řešit otázku vytvoření potřebné personální a materiální zálohy. Toto bylo ostatně v době vzniku Červeného kříže úkolem jediným a v následujícím období 19. i většiny 20. století hlavním nebo jedním z hlavních úkolů národních společností Červeného kříže.
Údiv není na místě, neboť dějiny lidstva vždy byly, jsou a patrně nikoli krátce ještě budou dějinami válek. Loni uplynulo „jen“ 80 let od chvíle, kdy byla přijata Charta OSN, v níž si členové této mezinárodní organizace zakázali uchylovat se ve vzájemných vztazích k hrozbě nebo použití ozbrojené síly. Bipolární povaha světa, nikoli litera Charty, udržovala do konce studené války zdání úspěchu snah o „vymýcení metly válek“, byť i tehdy probíhaly ve světě krvavé konflikty, naštěstí nikoli světového rozměru… Od roku 1990 se však počet ozbrojených konfliktů ve světě zvýšil sedmkrát na dnešních přibližně 130 konfliktů!
Je bohužel v lidské povaze řešit některé spory silou, to platí mezi jednotlivci, platí to v rodinách, komunitách, a protože státy jsou jen „sdružením“ lidí a jsou lidmi řízeny, dochází k použití síly i ve vztazích mezi nimi nebo ozbrojenými skupinami uvnitř států.
Může to možná znít cynicky, ale ius contra bellum, tedy onen Chartou OSN zakotvený zákaz, je jen jedním, navíc mladým, z řady odvětví, z nichž se mezinárodní právo skládá. Proto i úvahy o „konci mezinárodního práva“ nejsou na místě. Mluvíme-li o válkách, je třeba zdůraznit, že jeho podstatně starší součástí je ius in bello – mezinárodní právo humanitární, zvané též, výstižněji, právo válečné, jako odvětví, které realisticky s možností války počítá a pro takový případ stanoví pravidla chránící ty, kteří se konfliktu přímo neúčastní, nebo se jej účastnit přestali, neutrální pravidla mírnící nadbytečné útrapy a utrpení. Vzhledem k tomu, že s existencí válek je třeba počítat, je ještě více aktuální zasazovat se o šíření, výcvik a dodržování pravidel tohoto odvětví mezinárodního práva, což je ostatně jeden z trvalých úkolů Červeného kříže…
Humanizace válek
Pokud slábne vůle států zdržet se ve vzájemných vztazích použití ozbrojené síly nebo hrozby sílou, musí sílit schopnost Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, všech jeho národních společností, účinně poskytovat nestrannou, neutrální a nezávislou pomoc lidem stiženým ozbrojenými konflikty, abychom alespoň zmírnili utrpení, které války působí.
Žádná válka není a nebude humánní, to by byl protimluv. Každá válka však musí být humanizována, což je naším prvním úkolem, společným zájmem Červeného kříže a všech států – smluvních stran Ženevských úmluv. To ostatně již více než 160 let říká i první z mott Červeného kříže: Inter arma caritas.
Současně poskytováním pomoci v dobách válek vytváříme oázy míru, ukazujeme, že ač jsme jako členové Mezinárodního hnutí ČK&ČP různí, z různých států, kulturních či náboženských okruhů, dovedeme spolupracovat a udržováním lidskosti ukazujeme cestu k míru, jak praví druhé motto Per humanitatem ad pacem, od jehož přijetí letos uplyne 65 let…
Šíření, výcvik a dokonalá implementace závazků z válečného práva je tím, na co je potřeba se soustředit. Zapomínat nelze ani na jednu ze základních povinností států – smluvních stran Ženevských úmluv, tedy všech států, a to válečné právo nejen zachovávat, ale také stálým, efektivním působením na ostatní státy a bojující strany jeho zachovávání zajišťovat. To je v bytostném zájmu i České republiky jako státu spíše menší velikosti.
Toto jsou konkrétní úkoly, které jsou před námi. Opusťme laciné fráze o konci světového řádu a pojďme je společně řešit.