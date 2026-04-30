„Jak jindy vždy, k té noci hrůzné slavnosti dnes přistupuji“

Konkrétně tato slova zaznívají v úvodu kapitoly nadepsané „Klasická Valpuržina noc“, je ovšem potřeba ještě dodat, že zmíněné dílo obsahuje i části „Valpuržina noc“ a „Sen Valpuržiny noci“, a celkově v těchto kapitolách kromě Erichtó vystupují i její družky a další nadpřirozené síly.
Což souvisí s tím, že v germánských zemích až dlouho do novověku panovalo přesvědčení – mající původ ještě v předkřesťanských dobách – že v noci z 30. dubna na 1. května se na vrcholcích kopců konají sabaty čarodějnic (přibyvších na takové setkání samozřejmě na létajících košťatech, proto se často mluví o čarodějnických sletech) a že je potřeba se proti takovým soustředěním zlých sil zabezpečit.
Pálení čarodějnic? Pohanský magický rituál
Z toho plynulo pálení ohňů – protože oheň byl odpradávna vnímán jako prostředek očisty od zla – a to navíc, pokud to bylo lze, právě na vrcholcích kopců, kde se čarodějnice měly údajně setkávat, aby totiž byla taková místa zabrána a na čarodějnické dýchánky již nezbyl prostor. Součástí takové očisty od moci zlých sil byly i různé rituály – např. pálení figurín čarodějnic či přeskakování ohně pro osobní očistu a štěstí.
Pojmenování této noci jako noci Valpuržiny s čarodějnicemi ovšem obsahově nijak nesouvisí: sv. Valpurga (cca 710 – 779, též Valburga, lat. Walpurgis) nebyla totiž čarodějnice, ale naopak zbožná žena a v závěru života abatyše kláštera benediktinek v německém Heidenheimu (něm. Heide – „pohan“, heim – „domov/sídlo“, česky tedy asi tak Pohansko, samozřejmě nikoliv to u Břeclavi).
Mezi zázraky, které (údajně) opakovaně vykonala, patřilo především uzdravování nemocných dětí a pomoc v šestinedělí, a proto si u ní po její smrti věřící modlitbou vyprošovali pomoc proti nemocem a dalším tělesným strastem či jejich příčinám, jako jsou nouze a hlad. Její socha také proto stávala v lékárnách v podobě ženské postavy v černé kutně držící v ruce abatyšskou hůl, již ovíjel had jako symbol léčby a lékařství, čímž Valpurga konkurovala i samotnému Aeskulapovi.
Život a oheň keltského boha světla. Proč pálíme čarodějnice a kde v Česku najdeme nejvíce vater?
S čarodějnicemi neměla Valpurga zkrátka nic společného a dnešní noc po ní byla pojmenována prostě proto, že jí býval v katolickém kalendáři zasvěcen 1. květen na připomínku dne jejího svatořečení, které papež Hadrián II. slavnostně vyhlásil právě v tento den r. 870.
Podobně se to má s alternativním názvem téže noci, jímž je noc filipojakubská. Od 1. května roku 570, kdy byly do římské baziliky Dvanácti svatých apoštolů slavnostně přeneseny ostatky apoštolů Filipa a Jakuba Menšího (a jsou tak jediní dva apoštolové skutečně pohřbení v této bazilice, byť je zasvěcena všem dvanácti – míněni jsou samozřejmě apoštolové bez Jidáše, ale s Matějem, jenž nastoupil na jeho místo), byla památka těchto dvou připomínána ve stejný den jako památka sv. Valpurgy, což platilo po mnoho staletí – a proto nesla noc z 30. dubna na 1. květen alternativně i jejich jména. A samozřejmě platí, že ani Filip a Jakub neměli nic společného s čarodějnicemi.
Ovšem roku 1955 papež Pius XII. rozhodl, že 1. květen – ve světském kontextu Svátek práce – bude v katolické církvi zasvěcen sv. Josefu Dělníkovi, což mělo za cíl dát Prvnímu máji také křesťanský rozměr a poskytnout věřícím vzor v osobě sv. Josefa, jenž byl již v roce 1937 prohlášen Piem XI. za ochránce pracujících. Sv. Josef tak získal po 19. březnu ještě druhý svátek v roce, zatímco jako svátek sv. Valpurgy začal být akcentován den jejího úmrtí, jímž je 25. únor (který ovšem my Češi máme spojen s jinými událostmi), a společný svátek sv. Filipa a Jakuba Menšího byl posunut o dva dny na 3. května.
Pálení čarodějnic 2026: Oheň ano, ale s pravidly. Co musíte vědět a kam vyrazit
Oba názvy noci předcházející 1. květnu tak ztratily svou podstatu, nicméně nezanikly, stejně jako se udržel – byť v pozměněné podobě – lidový zvyk „pálení čarodějnic“.