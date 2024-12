Šťastné, veselé, neinflační. A také spoustu másla a vajec!

Budete-li chtít opravdu provokovat, postujte stromečkové momentky s roční zásobou másla v angličtině, respektive v němčině, vlámštině, italštině či francouzštině. V Německu, Belgii, Irsku a Itálii totiž meziročně nevyskočila cena másla o 30 % jako u nás, ale dokonce o 65 % v Irsku, 74 % v Německu, 75 % v Belgii a rekordních 84 % v Itálii.

Není divu, že nedávno Petr Fiala kritizoval Andreje Babiše za nákupy v Miláně, tedy za mrhání času, který měl bývalý premiér a bývalý či současný (ne)majitel několika mlékáren podle současného premiéra namísto nákupů věnovat výrobě másla.

Vypadá to, že do poradního týmu premiéra se dostal někdo, kdo si přečetl definici inflace. Tedy, že větší množství peněz v oběhu stojí vůči menšímu množství statků. Proto logicky současná vláda navyšuje platy státním zaměstnancům a navyšuje náklady místním producentům potravin. Bývalý premiér by to nicméně nevytrhl, i kdyby od rána do večera tloukl smetanu. Nejenže jeho dvě mlékárny nemají podíl ani 10 % na českém máselném trhu, ale skutečností zůstává, že se do Česka 50 % másla dováží.

Jsme na volném trhu, české mlékárny máslo omezeně vyvážejí, stejně jako obchodníci naopak máslo celkem bez problémů vozí odtud, kde je nejlevnější. To momentálně není téměř nikde, a pokud bude pokračovat evropský Green Deal a tuzemská protizemědělská politika, jen tak se to nezmění.

Co se týče vajec, zajímavý pokus učinil minulý týden ministr zemědělství, který požádal své zahraniční kolegy, aby si doma také zavedli zákaz klecových chovů nosnic. Nepadlo to na úrodnou půdu. Takže kromě ptačí chřipky, nárůstu cen energií, práce a třeba vykazování toho, kolik zaměstnáváme menšin a jestli máme záchody pro třetí pohlaví, budou chovatelé čelit neférové konkurenci ze zemí, kde jejich politici tolik na blaho slepiček nemyslí. Tak nevím, jestli mám přát šťastné a veselé Vánoce, nebo spíš rozumné a v realitě žijící politiky…

Autor je prezident Agrární komory ČR