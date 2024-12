Ježíšek a ti druzí. Čarodějnice Befana, Santa Claus, Babbo Natale…

Tak třeba v částech Itálie přilétá hodná čarodějnice Befana s dárky již 13. prosince na den sv. Lucie. V noci ze 24. na 25. prosinec naděluje dětem (a dospělým, kteří zvládli v duchu alespoň někdy zůstat dětmi) v Severní Americe, a pod jejím globalizačním vlivem i leckde jinde, Santa Claus v červené čepici s bílou bambulí místo biskupské mitry, tedy písmenkově i jinak komercí těžce poznamenaný sv. Mikuláš (pův. lat. Sanctus Nicolaus).

V angličtinofobní Francii se stejná postava ovšem jmenuje Père Noël (asi tak, byť dosti otrocky, „Tatínek Vánoce“). Kam v Itálii nedoletí Befana, přinese večer 24. prosince dárky Babbo Natale, zatímco v Portugalsku většinově naděluje Pai Natal a v tradičně protestantských částech Německa Weihnachtsmann (což jsou všechno jazykové ekvivalenty zmíněného „Tatínka Vánoce“, což tak překládáme i v případě němčiny, kde by český ekvivalent „Vánoční muž“ zněl ještě hůře a příponově tvořené „Vánočník“ by vyvolávalo asociace zcela nesváteční).

Pak jsou samozřejmě země, které ateisticky odbouraly jakékoliv připomínky Ježíše či sv. Mikuláše – v nich dárky přinese Děda Mráz, a to navíc až o silvestrovské noci, neboť Vánoce se tam neslaví (a když, tak podle juliánského kalendáře, tedy někdy úplně jindy). A kalendářně viděno jsou tu nakonec ty italské regiony, v nichž si Befana s rozvozem dárků – či pro zlobivé jedince uhlí – počká se svým těžkotonážním nákladním koštětem až na večer 5. ledna, tedy na předvečer tříkrálový, a Španělsko, kde dárky v noci z 5. na 6. leden většinově přinášejí Los Reyes Magos, tedy naši Tři králové.

Upřímně řečeno se mi tato volba data zdá vzhledem k biblickému příběhu nejlogičtější – což ale nemění nic na tom, že u nás, stejně jako ve všech hlavních zemích bývalého habsburského soustátí, přináší dárky večer 24. prosince v úvodu zmíněný Ježíšek, i když se mu německy říká Christkind (v poněkud nespisovné zdrobnělině „Christkindl“), maďarsky Jézuska, slovinsky Božiček, chorvatsky Isusek, v jižním Polsku Dzieciątko (“Děťátko“) nebo na nám nejbližším Slovensku Ježiško.

Dodejme k tomu, že totéž platí i v katolických částech Německa, v německojazyčných kantonech Švýcarska a v tradicionalisticky katolických rodinách Francie (kde jako dárce vystupuje Petit Jésus – Malý Ježíš), Portugalska (Menino Jesus – Malý Ježíš) a Španělska (Niño Jesús – Dítě Ježíš). Tato tradice se s evropskými osadníky přenesla až do daleké Ameriky, kde Ježíšek o Štědrém večeru vystupuje jako Niño Dios (Dětátko Bůh) v Kolumbii, jako Niño Jesús ve Venezuele a Peru a jako Petit Jésus v těch částech Louisiany, které si zakládají na svém francouzském dědictví.

K čemuž už jen zbývá dodat, že jména Ježíšek, Ježiško, Jézuska, Isusek, Jesus, Jesús a Jésus jsou všechna odvozena od původního hebrejského Jehošua (či variantně Ješua, Jošua nebo Jozue), které nese význam „Jahve (jest) spasení“. Toto jméno dostalo děťátko na základě snu, v němž se sv. Josefovi zjevil anděl se slovy „nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od hříchův jejich“ (Kralický překlad, Mat 1:21). Připomeňme, že dle Starého zákona byl Ješua (v českých překladech často „Jozue“) Mojžíšovým nástupcem v čele Izraelitů – a protože Mojžíšovi Jahve pro poněkud nejasně specifikovaná provinění neumožnil vstoupit do Země zaslíbené (jen na ni mohl z vrcholu hory Nebo před svou smrtí pohlédnout), byl to právě Ješua, kdo do ní izraelské kmeny dovedl.