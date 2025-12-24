Šťastné a veselé 1945. První poválečné svátky: jak moc se proměnily od krušných časů protektorátu?

Vánoce jsou pro mnohé nejkrásnějšími svátky v roce. Nepochybně byly i pro občany Československa před 80 lety, v roce 1945, ale bohužel ne pro všechny. Země prožila hrůzy nacistického režimu, který neváhal své odpůrce bez milosti likvidovat. Vzpomeňme na oběti obou heydrichiád, vypálených Lidic, Ležáků, jejich obyvatel včetně dětí nebo oběti Pražského povstání. A nebyli to pouze zavraždění a padlí občané, ale též lidé, kteří se vrátili z koncentračních táborů s podlomeným zdravím nebo na následky věznění posléze zemřeli.
O Vánocích roku 1945 bylo stále ještě dost lidí, kteří byli svými příbuznými pohřešováni a hledáni. Šťastné naopak byly pro Václava Hanfa, lidického chlapce, kterého nalezla 23. prosince pátrací skupina pod vedením české odbojářky Josefiny Napravilové. Té se podařilo vypátrat čtyřicet českých dětí, které byly zavlečeny do zemí celé Evropy.
Rohlíčky na lístky
Vánoce 1945 chtěli ale lidé už prožít, pokud možno, ve štěstí, klidu, pohodě a beze strachu. A mohli také zavzpomínat a porovnávat, jak se změnily Vánoce, které prožili třeba před pěti lety, v roce 1940. Jakkoliv atmosféra protektorátu a osvobozené republiky byla diametrálně odlišná, některé reálie paradoxně mohly být podobné.
Jedním ze spojujících momentů Vánoc let 1940 a 1945 byl přídělový systém na potraviny, který byl v českých zemích zaveden už na podzim roku 1939 a vydržel bez přerušení až do měnové reformy v roce 1953. Mouku, cukr, tuky či mléko tak hospodyňky na oboje Vánoce nakupovaly za potravinové lístky.
I struktura rozhlasového vysílání stanice Praha byla na Štědrý den v roce 1940 i v roce 1945 podobná. Většinu dne vyplnily především hudební pořady. Kromě tradičních koled to byla díla českých a též světových klasiků. Zapomenuto nebylo speciálními pořady ani na děti. Ovšem jedním ze stěžejních vánočních rozhlasových pořadů byla v té době vánoční poselství prezidenta, která zavedl T. G. Masaryk.
V éteru Hácha i Beneš
Protektorátní státní prezident Emil Hácha ani ve svém druhém protektorátním štědrovečerním poselství v roce 1940 nezmínil žádné výzvy ke spolupráci s nacisty. Spíše se věnoval národu, na aktuální politickou situaci upozornil jen velmi mírně a odkazoval na budoucnost. „Světový přerod zdaleka není u konce. Naše dosavadní cesta byla cestou dobrou, neboť nám zachovala základy naší národní existence. Ještě však nejsou všechna nebezpečenství překonána. Národu našemu kyne jen tehdy šťastná budoucnost, prokáže-li i nadále svou vnitřní schopnost a užitečnost v budoucím světě. Toho dosáhneme, bude-li každý – byť i nejdrobnější pracovník – nenahraditelným na svém místě, pak Bůh požehná naší práci a šťastny budou naše příští osudy.“
Na závěr svého poselství Hácha řekl: „Stále i pro nás platí povzbudivá slova významného spisovatele z naší národní minulosti: ‚Všechny naše kroky musí vésti láska k národu a jeho štěstí.‘“ Jednalo se o citát dramatika Josefa Kajetána Tyla.
Obyvatelé protektorátu ale mohli o den dříve ze zahraničního vysílání BBC uslyšet i vánoční poselství exilového prezidenta Edvarda Beneše. I on hovořil hlavně o budoucnosti a snažil se spoluobčany povzbudit, když řekl, že přes všechny útrapy mohou „Vánoce trávit nejen v naději a víře, nýbrž v jistotě, že už je pro náš národ lépe – a že bude lépe, děj se, co děj. Máme dnes už zase svůj stát, zase své vojsko, zase svůj státní stroj, zase svou vládu. Hlava vašeho státu, třeba z ciziny, zase k vám mluví a nese vám poselství blížícího se vítězství a blížící se odplaty.“ Na závěr pak zdůraznil, že „je třeba si připomenout, že zlo nakonec vždycky bylo zničeno, že bude zničeno i tentokrát a že se i nyní zase už brzy dostane našemu těžce zkoušenému lidu ve vlasti vykoupení vítězstvím dobra a pravdy“.
Beneš samozřejmě v roce 1940 nevěděl, že ty hlavní hrůzy přijdou teprve od roku 1941 a válka skončí až o pět let později. Ale ve svém štědrovečerním projevu v roce 1945 vysvětlil, že jeho vánoční válečné projevy „bývaly velmi bojovné: zklamání z války a sveřepost odpůrců vedla mne k zdůrazňování nadlidského úsilí porazit hrozné zlo nacistické zkázy a vyhrát opět náš velký osudový zápas z roku 1938“.
Jistoty: Prodanka a Rusalka
Na trpící ale o Vánocích roku 1940 vzpomínali i lidé, jichž se zatím perzekuce nedotkla. Manětínský děkan František Wonka si do svého deníku mj. napsal: „Odpoledne při brevíři a večer při obvyklé mé štědrovečerní cestě na hřbitov jsem vzpomínal i těch, kteří budou mít dnes smutný Štědrý večer jako oběti války. K loňské Praze s jejími zavražděnými studenty a k Polsku řadí se Norsko, Belgie, Holandsko, Francie, oběti v Anglii, Finsku, Řecku – všecko pro strašný nápad jednoho člověka. A co obětí i v jeho národě! A všecko zbytečné. Až hořko a smutno z toho, vždyť v přirozeném řádu to nemuselo být.“
Ovšem většina obyvatel chtěla zažít pravou vánoční atmosféru a na současnost se snažila zapomenout. Například návštěvami divadel a kin. Pražské Národní divadlo nabízelo v obou vánočních časech téměř totožný program – nejen Smetanovu Prodanou nevěstu, ale též Dvořákovu Rusalku. V roce 1945 pak ještě doplnilo Gogolovu komedii Ženitba. V roce 1945 nebylo zapomenuto ani na dětské publikum: Divadlo Spejbla a Hurvínka uvádělo loutkové grotesky nebo hru Hurvínkovo hospodářství.
Pražská kina o Vánocích 1940 jednoznačně ovládla Čápova filmová Babička s Terezií Brzkovou v hlavní roli. Hrála se ve 13 kinech najednou! K popularitě filmu přispělo i nové knižní vydání s fotografiemi z tohoto filmu. Jedním z dalších neněmeckých filmů, které tehdy kina nabízela, byl Slavínského oblíbený titul Poznej svého muže s Janem Pivcem v hlavní roli, který si pak mohli diváci připomenout v kinech i o Vánocích 1945. Kromě tohoto filmu to tehdy byly většinou už filmy sovětské, částečně britské a americké, z těch českých pak nový film Rozina Sebranec, z těch starších Otec Kondelík a ženich Vejvara s Theodorem Pištěkem nebo U pěti veverek s Jindřichem Plachtou v hlavní roli.
Národní, tedy socialistická
Za první republiky i za protektorátu denní tisk přinášel obvyklou vánoční přílohu 25. prosince, která obsahovala básně a kratší prózy s tematikou Vánoc, tomu odpovídaly i další texty v novinách, které vycházely dvakrát až čtyřikrát denně. V roce 1940 pak noviny svým čtenářům přinesly navíc i vánoční projevy či texty nacistických představitelů.
Jinak tomu bylo v roce 1945. S postupem války se výrazně zmenšoval příděl novinového papíru. Československé deníky, které vycházely obvykle na 4–6 stranách, přinesly vánoční obsah již 23. prosince a poté vyšly až 27. prosince. Vánoční atmosféra ale byla rozhodně v menšině, převládaly zprávy a texty k aktuální politické situaci. Nová republika začala směřovat „lidově-demokratickou“ cestou k „socializaci“.
O tom mluvil ve svém vánočním poselství i prezident Beneš, když po odmítnutí kritiky poměrů poukazem na oběti některých dalších národů zdůraznil, že lidé mají naopak právo volat „po práci, jež jedním slovem opravdu vytváří, zdokonaluje a konsoliduje konečné formy nové demokracie československé. (…) V tom duchu se dívejme dnes znovu optimisticky a v duchu velikého symbolu vánočního obrození na práci pro naše lepší příští!“.
I Ferdinand Peroutka na stránkách Svobodných novin v úvodníku Vánoční a povánoční téma volal po jednotě a vnitřním osvojení ideje „sociální reformy“. Mj. napsal, že „jest především třeba s plnou upřímností přijmout výsledky národní revoluce, spočívající v položení základu k socialistickému vývoji: musí k tomu dospět i ti, v nichž původně takových sklonů nebylo: jinak nemohou se stát živými členy jediné možné politické jednoty u nás“. Výrazy jako „nová demokracie“ nebo „socialistický vývoj“ ovšem ani podle Beneše, ani podle Peroutky rozhodně neznamenaly, že by si přáli takový režim, který v Československu KSČ nastolila po únoru 1948.
Denní a týdenní tisk ale v roce 1945 Vánoce přece jen akcentoval. Přinesl kresby a básně s vánoční tematikou, vzpomínky na válečné Vánoce nejen v zázemí, ale i v koncentračních táborech. Rudé právo otisklo krátkou prózu Vladislava Vančury Selské Vánoce s kresbou malíře Františka Vojáčka. Oba autory nacisté zavraždili.
Vánoční pohoda i hoře
V dobových časopisech byly také otištěny fotografie Vánočního stromu republiky, který byl instalován před pražskou Staroměstskou radnicí, jež byla v květnu 1945 velmi výrazně poškozena. Odborářský týdeník Květen doplnil fotografii varováním, aby čtenáři nezapomněli, že „vánoční pohoda v rodině jedné je vykoupena hořem v rodině druhé“.
Sbírky vánočních stromů republiky byly určeny především dětem, často těm nejmenším. Naštěstí pro ně, jak o Vánocích 1940, tak o Vánocích 1945 vyšly časopisy, které žádné odkazy na aktuální situaci neobsahovaly. V roce 1940 to byl časopis Srdíčko – „krásné čtení pro malé“, na Vánoce v roce 1945 pak první číslo časopisu Mateřídouška, které celé vyzdobil krásnými kresbami Josef Lada.
Především díky němu a jeho idylickým obrázkům si u nás vždy přejeme, abychom prožili bílé Vánoce. To se splnilo o Vánocích 1940, kdy kromě množství sněhu mrazy dosahovaly i minus 24 stupňů, ale nikoliv o pět let později. Tehdy vládlo počasí obdobné tomu aktuálnímu – oblačno, zataženo, denní teplota průměrně 5 stupňů. Sluší se na závěr čtenářům popřát. Popřejme s prezidentem Benešem, který na závěr svého vánočního poselství v roce 1945 řekl: „Budiž o těchto Vánocích opravdu pokoj všem lidem dobré vůle v celé republice!“
Autor je historik, Fakulta sociálních věd UK