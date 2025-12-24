Vánoce ve stínu válek a konfliktů. Vánoční přání pokoje lidem dobré vůle se letos opět nenaplní

Před Vánocemi v roce 2023 se po brutálním teroristickém útoku palestinského hnutí Hamás na Izrael, který byl spouštěčem války o Gazu, vypravili do Washingtonu lídři betlémské křesťanské komunity s poselstvím Bílému domu a americkému Kongresu s výzvou, v níž uvedli: „Bůh postavil politické lídry do pozice moci, aby mohli přinést spravedlnost, podporovat trpící a být nástroji Božího pokoje. Chceme neustálé a úplné příměří. Dost smrti. Dost ničení. To je morální povinnost.“
Gaza a Ukrajina
Trvalo ale dva roky, než se jejich přání začalo naplňovat. Cesta k míru byla klopotná a Blízký východ si ještě musel projít izraelsko-íránským konfliktem s americkou účastí. Nakonec vstoupil do hry americký prezident Donald Trump s jeho neortodoxní nátlakovou politikou vůči Izraeli, Hamásu i klíčovým arabským zemím a míru v Gaze dosáhl. Je ale stále velmi křehký.
|
Putin válku potřebuje a jejího konce se bojí, říká ruský právník Ivan Pavlov, obhájce Navalného
Tento úspěch se Trumpovi dosud nepodařilo zopakovat na Ukrajině. Nesplní se mu představa o uzavření mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem do Vánoc, která by ukončila téměř čtyřletou válku rozpoutanou Moskvou v únoru 2022. Nadějí snad je, že v samotném závěru letošního roku probíhají horečná diplomatická jednání o míru. Zatím se z nich trochu stereotypně hlásí „patrný pokrok“, který však zatím nevede k zásadnímu průlomu.
A nedojde ani na „vánoční příměří“, které navrhla Ukrajina, i když s jeho ideou přišel podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského německý kancléř Friedrich Merz. Kreml ho ovšem rázně odmítl a jeho mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že Moskva chce mír, nikoli příměří, které by Kyjevu dalo možnost se nadechnout a připravit se na pokračování války. Ta už tak pomalu trvá jako první světový válečný konflikt, který vypukl před 111 lety.
Nejvíc od druhé světové války
I o Vánocích ale budeme sledovat i další konflikty v celém světě. Globální mírový index jich letos eviduje 59, nejvíce od druhé světové války. Nejvíce krvavá je kromě Ukrajiny občanská válka v Súdánu, stálé střety probíhají na celém Blízkém východě, naposledy v Sýrii, eskalací hrozí pohraniční střety mezi Kambodžou a Thajskem, trvale neklidno je kolem Tchaj-wanu, kde na sebe nejvíce narážejí zájmy Číny a USA.
|
Malá Gaza v každém velkém městě. Svržení Asada mír nepřineslo, Sýrie bojištěm zájmů
A Latinská Amerika žije před Vánoci v napětí, zda nakonec nevypukne válka o Venezuelu, kterou drží v šachu Američané s cílem svrhnout diktátora Madura, a dostat se k venezuelské ropě. Vánoční přání pokoje lidem dobré vůle se tak letos ve světě bohužel opět nenaplní.
Autor je bezpečnostní analytik