Betonové zábrany letos nemuseli pracně instalovat, protože je rozumně nechali od posledních V****. K pocitu klidu a míru přispívá i to, že přibylo bezpečnostních rámů. Centrem sice mohou projíždět jen kola, ale přece jen od poslední akce Ligy proti terorismu jsem trochu neklidná, když vidím elektrokolo. Dívám se mu na motor a říkám si, je tam bomba? Není tam bomba? Většinou není.

Tatínek říká, že pravděpodobnost zásahu bombou silně klesá, čím míň vycházím na ulici. Má určitě pravdu. Doma máme útulno už proto, že nám v baráku zazdili komíny, takže granát se dá hodit jen vikýřem a to se naší rodiny netýká, protože bydlíme v prvním patře.

Jenom to mi není jasné, proč je kolem V**** tolik rozruchu, že je nutné i řeku vybavit protiminovými sítěmi. Komu V***** mohou vadit?

Poslední stromeček jsem viděla jako malinká holčička a docela jsem se ho bála, takže jsem ráda, že je přestali řezat. Postarala se o to i Fronta lesa akcí „výbušný sprej‟. My jsme tenkrát nevyhořeli, protože jsme měli přečerpaný příděl elektřiny a sirky na svíčky si maminka šetřila na horší časy. Zmizely i další ošklivosti, kvůli kterým dřív bylo tolik mrzutostí. Například kapr. Kapři už nejsou, takže ty protiminové sítě v řece jsou už jen protože je to tradice.

Děda na to všechno nadává a říká, že všechny svinské režimy nenávidí V*****, jenže on už je hodně starý a ničemu nerozumí a nechápe, jak se máme dobře a že to všechno se dělá jen pro naše štěstí. Toho dobra je všude kolem tolik, že si myslím, že by se další pohoda nemusela přidávat.

Možná to pochopím, až budu starší. Letos se poprvé přestalo používat i slovo V*****, aby to nepozlobilo nějakou skupinu, která by chtěla svět ještě víc vylepšit. Proto píšu to slovíčko s hvězdičkami, protože by kontrolní Umělá inteligence záznam smazala. To jenom abys věděl, deníčku, že to bylo letos o V******* skvělé, už proto, že nikoho z rodiny nikdo nezastřelil, neotrávil, nespálil, nepodřezal a nepřejel autem. Tak páčko, deníčku, zase se ozvu.

Úřední záznam: kontrolní Umělá inteligence není blbá a moc dobře pochopila, jak toxická je šifra V*****. Zápis byl odstraněn a pisatelka...

Konec úředního záznamu. Veselé Vánoce 2024!