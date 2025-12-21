„To přece nejsou žádné Vánoce!“ O svátcích jde kompromis někdy stranou

Pocit úlevy a vykoupení, když to všechno skončí, by pak mohl být o to silnější. Připomíná mi to větu z hororové povídky Stephena Kinga: „Není útěchy bez bolesti, bez utrpení není spasení.“
Ale aby nedošlo k mýlce, já mám tyhle svátky opravdu rád. Užíval jsem si je jako dítě a raduju se z nich i teď. A přijde mi skvělé, pokud se v ten čas můžu potkat s lidmi, kteří mají o jeho slavení podobné představy. Jenže právě to je někdy kámen úrazu.
Brzy to bude deset let, co se před Vánocemi pravidelně scházíme a čteme si jednu krátkou divadelní hru – dělá nám to radost. Ale stejně tak bychom mohli hrát Městečko Palermo, šarády nebo Člověče, nezlob se. Důležité je, že se na tom shodneme. Jenže to jde pořád o partu lidí, kteří mají podobné zájmy a kteří spolu rádi tráví čas, protože si rozumí.
A hlavně se to neodehrává na Štědrý večer. O tom má totiž leckdo velmi specifickou představu. Především pak příbuzní, ale někdy i spolužáci dětí.
Okusování nehtů
Když už má totiž jeden rodinu, tak má koukat, aby podle toho vánoční svátky taky vypadaly. Stačí chvíli polevit a už se ocitá tváří v tvář autoregulačnímu mechanismu. Už ho někdo hodnotí a nade dveřmi svítí pomyslný nápis „Tohle přece nejsou žádné Vánoce!“
Přitom třeba takový vánoční strom je přece sám od sebe jenom symbol. Není to součást magického rituálu, který selže, pokud nepoužijeme živý strom v adekvátní velikosti. Pokud nebude napečen alespoň minimální počet typů cukroví a pokud o život nepřijde ryba konkrétního druhu.
Pak je tu ještě otázka výzdoby a dalších příprav, zatímco půlka rodiny leží s chřipkou, hysterické shánění dárků, jejich nakupování online a panika v případě, že se dodávka jeví zpozdit. A později další okusování nehtů, když se ratolesti vrátí do školy – protože tam dojde na pravé zúčtování. Spolužák totiž dostal nový mobil, X-box, sadu akčních figurek a množství předmětů s motivem Minecraftu. A co my? Neselhali jsme jako rodiče? Nebudou mít ty naše děti pocit, že to pro ně letos „nebyly žádné Vánoce“?
V době, kdy se tolik řeší uhlíková stopa, obalové hospodářství a vůbec problémy konzumní společnosti, mi přijde přinejmenším zvláštní zjistit, že na Vánoce se nic z toho nevztahuje. Jako kdyby místo klidu a míru šlo o svátky toho nejpomíjivějšího, co si lze představit: Uříznutých rostlin, čerstvých ryb, popkulturních trendů a technologie pořízené v rámci Black Friday. Jako kdyby se na Vánoce vztahovala nějaká zvláštní výjimka – přitom ze všeho nejvíc by mělo jít o svátky kompromisu.
Vánoce jsou jinde
V mých očích je schopnost kompromisu ukazatelem vzájemné úcty a náklonnosti. Za mě by každý účastník štědrovečerního setkání mohl dostat jeden, maximálně dva balíčky. Ale chápu, že leckdo by se možná mohl ptát: „A není to málo, Antone Pavloviči?“
Proč se tedy nesejít někde uprostřed? Však ono to kouzlo bude fungovat, i kdybychom si stromek jenom nakreslili, k večeři snědli jenom to, co máme opravdu rádi, a měli na sebe víc času – místo abychom se snažili za každou cenu obstát. Ostatně, když budu parafrázovat text písně kapely Visací zámek: „Vánoce jsou jinde.“ Aspoň teda podle mě – ale to už bych sklouzával k sentimentu.
Však nemusíme všichni slavit stejně, není to soutěž a už vůbec by to neměla být životní zkouška. Ostatně i maturitu předchází tradiční „svaťák“, málokdo si ho ale může dopřát před Vánocemi. Tak to berme trochu v klidu, mějme pochopení a vyjděme si vstříc, jsou přece Vánoce.