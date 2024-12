Na co je dobrý bobkový list a proč se fíky máčejí v moři

Ve skutečnosti tuším. Oni spolu soupeří, kdo dá čeho víc. Víc ingrediencí. Recept, na který mojí mamince stačily čtyři položky, se jim skoro ani nevejde na obrazovku, jak je dlouhý.

Musím to probrat s přítelkyněmi. Recepty probírám moc ráda, tedy pokud ty holky vaří a pečou, což už dneska nejsou zdaleka všechny. Nejlepší je to s Marianou, protože ta vaří a peče ráda, i když je pravda, že knedlíky kupuje, což bych já neudělala.

V létě mi přivezla z Chorvatska kytici bylinek, jako je tymián saturejka a bobkový list. Bobkový list byl i ve sklenici s nasušenými houbami, co mi přinesla k narozeninám. Jak vysvětlila, dává ho do všech sušených potravin, aby se do nich nedaly červy, z nichž se pak vyvinou ty protivné mušky. Letos ale prý udělala chybu, protože ho nedala do fíků.

Fíky si Mariana taky vozí z Balkánu, od místní rodiny, která je pěstuje. Vysvětlila mi, jak se tam sklízejí a suší. To se dá pod fíkovník plachta a čeká se, až budou plody tak zralé, že se samy pustí a spadnou, protože teprve tehdy jsou správně sladké. Pak se suší na slunci. Napřed z jedné strany, pak se prohrábnou a suší se z druhé.

V určitém okamžiku je pak, a to mi přijde fakt zajímavé, hospodář odnese k moři a proplachuje mořskou vodou. Mariana neví, proč ta mořské voda, ví jen, že potom se fíky suší nanovo. Podle mého proto, aby se odpařila voda, a zůstaly stopy soli, která pomáhá konzervaci. Usušené se prohodí ještě moukou, tentokrát asi proto, aby se nelepily.

Letos schovávala Mariana tu nadílku fíků na Vánoce, protože má poměrně širokou rodinu a spoustu přátel, které už nedojímají vanilkové rohlíčky, ale fíky přímo z fíkovníků většinou ocení. Jenže jak do nich nepřidala ten bobkový list, dali se do nich červi, takže je musela vyhodit. Mariana je z toho rozmrzelá, jelikož bude muset tím pádem přidat na cukroví.

Taky už peču. Ale ne patnáct druhů, jen tři, co mají všichni nejradši, zato vždycky ze tří až čtyř porcí. Pracny, jak je dělala maminka, rohlíčky podle tchyně.

Tchyně vařila a pekla důsledně podle Sandtnerky (autorka kuchařských knih Marie Janků-Sandtnerová), kterou dostala do výbavy. Někdy mi tím šla na nervy. I když jsem jí říkala, že před citronovou kúrou hygienici varují, jelikož je napuštěná chemikáliemi, aby plody vydržely cestu z teplých krajů, strouhala ji do jídel dál, že to tak je v Sandtnerce a basta. Mimochodem, v těch televizních show strouhají kůru taky do všeho, a bez varování. Tak nevím.