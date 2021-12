Očkování jako vánoční dárek

Už nevedou osobně vojsko do bitev, ale nechávají se veřejně – před kamerami – očkovat. Když si izraelský premiér Netanjahu vyhrnul rukáv černého trička, i ve svých sedmdesáti letech působil jako frajer. U nás a v celé EU jsme začali 27. prosince.

Teď jsme o rok dále, jenže nové mutace odsouvají konec epidemie do nedohledna. Mezi lidmi sílí pocit, že vakcinace coby „zbraň posledního soudu“ byla vypotřebována, aniž by přinesla ohlašovaný cíl – konec dlouhého průšvihu. Jistě, očkování je nezbytné, výrazně snižuje rizika, ale naději na kýžený rázný konec nenaplnilo.

V křesťanském světě přinášejí Vánoce naději na zrod čehosi nového, ba ne spásu. Loni mohlo v tomto smyslu vyznít i covidové poselství. Ale co říkat lidem teď, aby to nevyznělo jako plané sliby, či naopak jako ryzí strašení? To je otázka za milion pro politiky, epidemiology i duchovní.