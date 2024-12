GRAUBNER: Čeká nás rok naděje. Znovu najděme ztracenou důvěru

Oslava Vánoc patří neodmyslitelně k naší kultuře, i když zdaleka ne všichni slaví křesťanský svátek jako příchod Spasitele. Mnozí prožívají vánoční tradice a zvyky, někteří jen svátky dárků či rodinné atmosféry, v níž se ve vzpomínkách rádi vracejí do svého dětství.

Moje vzpomínka na dětské prožívání Vánoc je spojena především s posvátnou atmosférou Boží blízkosti a lidské pohody. Dárky byly tehdy velmi skromné, ale na celý život mi zůstalo vepsáno do srdce, že největší štěstí je být blízko Bohu. O čem jiném jsou Vánoce? A smysl dárků? Poznali jsme, že štěstí je vedlejší produkt dobrých skutků.

Skeptici hledí do dějin křesťanství a konstatují, že jeho myšlenky jsou krásné, ale zdá se jim, že svět je stále plný zla a že slibovaná proměna se neuskutečnila. Neznám dobře svět, který nebyl dotčen Kristovým vlivem, ale jsem přesvědčen, že bez něj by v našem světě chybělo něco v mezilidských vztazích i v pohledu na důstojnost člověka a lidská práva, že by chyběla naděje přesahující lidský horizont, že by nebylo skutečné svobody a radosti, která přichází po opravdovém odpuštění...

Narození Krista dává možnost zakusit blízkost Boha, který je láska, pravda, dobro a krása. Zkušenost proměňující život však předpokládá přijetí Krista do svého života. Uvěřit mu víc než sobě, umět se na něj spolehnout. Tehdy se naplní srdce Bohem lásky a promění se v kousek šťastného ráje.

Vánoce nabízejí možnost nově se setkat s Kristem, přijmout ho a zakusit šťastnou proměnu. Je to čas radosti a duchovních plodů. Poctivé přijetí Boží lásky, která odpouští, vede k odpuštění druhým.

Boží nabídka smíření vyzývá nejen k smíření s Bohem, ale i s každým člověkem, dokonce i se sebou samým. Přijetí odpuštění vrací svobodu. Přijetí lásky proměňuje vztahy. Takto prožitý vánoční čas dává naději. Země zůstane zemí se svými problémy až do konce světa, ale život na ní může být šťastnější, jestli se najde dost těch, kteří budou mít odvahu překročit svůj stín.

Dost důvodů k hrdosti

V minulém roce udělala církev zkušenost, která může být užitečná všem, zkušenost se synodalitou, která je odpovědí na současné problémy komunikace. Zdá se, že díky komunikačním sítím se všichni vyjadřujeme, ale málo nasloucháme. A pokud nasloucháme, tak nejčastěji jen stejně smýšlejícím. U nejmladší generace se dokonce mluví o depresích způsobených přemírou nezpracovaných informací, protože dětem chybí naslouchající ucho rodičů, kteří si na děti udělají čas. Jaká je metoda synodální diskuse?

V prvním kole se v daném čase svobodně vyjádří každý. V druhém kole se nesmí vracet k tomu, o čem už mluvil, ale mluví o tom, co jej zaujalo ve vyjádření druhých. Ve třetím kole nemusí mluvit každý, ale hledá se společný závěr. Mezi jednotlivými koly je chvíle ticha k rozjímání, kdy se v duchu každý ptá, jak to asi vidí Bůh. Krom jiného jde o školu naslouchání i společného hledání.

Příští rok vyhlásil papež František jako Svatý rok, jehož hlavním tématem je naděje. Tu potřebujeme všichni. Všichni doufáme. Nepředvídatelnost budoucnosti však někdy probouzí protikladné pocity: od důvěry po obavy, od jistoty po pochybnosti. Často se setkáváme s lidmi, kteří jsou skleslí, do budoucnosti hledí skepticky. Svatý rok je příležitostí k oživení naděje.

Naděje se rodí z lásky a stojí na lásce. Křesťanská naděje pak stojí na jistotě, že nás nikdo a nic nemůže odloučit od Boží lásky. Láska bývá podrobena zkouškám. Soužení však plodí vytrvalost. Vytrvalost plodí osvědčenost, osvědčenost plodí naději.

Pokud objevíme trpělivost, zjistíme, že trpělivost udržuje naději živou a upevňuje ji jako ctnost a životní styl. Důsledkem chybějící naděje je ztráta touhy po předávání života či víry. Touha mladých lidí po dětech, které jsou ovocem jejich plodné lásky, otvírá každé společnosti budoucnost. Podobně touha dělit se o svou víru s druhými otevírá budoucnost církvi.

Je dobře si přiznat, že mnoho dobrých věcí se v naší společnosti podařilo, i když máme ještě mnoho úkolů před sebou. K jejich zvládnutí potřebujeme elán a naději. Proto by bylo dobře skoncovat s věčným brbláním a typicky českým skepticismem. Máme mnoho důvodů k hrdosti, ale chceme-li být úspěšní i v budoucnosti, musíme se naučit naději.

Láska je velkorysá

Ekonomové upozorňují, že pro šťastnou budoucnost naše země potřebuje nejen dobré investice, ale i větší porodnost a dobrou výchovu další generace. Jsem přesvědčen, že cesta k řešení začíná osobním rozhodnutím pro lásku, která je víc než cit nebo vášeň. Pro lásku, která chce dobro druhých stejně jako dobro svoje, která je velkorysá a k druhým stejně milosrdná, jako je k sobě.

Nový rok je příležitostí nejen k dobrým předsevzetím, ale i k uzdravujícímu pohledu do minulosti, k odpuštění těm, kteří nám ublížili. Kdo dokáže odpustit a už na to nevzpomínat, zbaví se zbytečné zátěže. Je svobodnější. Odpuštění nezmění to, co se stalo. Může však změnit budoucnost a umožnit, že budeme žít bez zášti, jízlivosti a pomsty.

Křesťanská naděje vychází z víry v život věčný. Jestli naděje na věčnost chybí, záhady života a smrti, viny a bolesti nemají řešení. Může přijít beznaděj. Křesťan má naději, že bude žít s Kristem na věky. On ví: jsem milovaný, proto jsem. Budu na věky v Lásce, která neklame a od které mě nic neodloučí. Kéž nám Svatý rok pomůže znovu najít důvěru v rodině, v církvi, ve společnosti i v mezilidských vztazích.

Arcibiskup pražský, primas český