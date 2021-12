Vánoční povídka kardiologa Veselky

Názor

Osmdesátiletý muž se s hlasitým povzdechem posadil do křesla. Co posadil, spíš se tam zhroutil a hned poté se plaše podíval na syna proti sobě. Zdálo se, jako kdyby se omlouval, že dělá ostudu. Kdysi přece býval tak elegantní, svěží, energický. Jenže to už je dvacet nebo spíš čtyřicet let. Dnes je to stařec. Dřív by se to tak řeklo, ale v posledních letech jsme to nehezky znějící slovo nahradili výrazem senior.