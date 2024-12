K vánočnímu zamyšlení: vlastenectví, či evropanství?

Glosa

Vánoční svátky by měly být dny klidu a naděje. Ale možná právě kvůli budoucím nadějím by neškodilo si v nich po několika letech neklidu najít čas k zamyšlení, v jaké situaci jsme se ocitli. Každá doba a každá země, světadíl i svět mají svou nadějnou perspektivu, či naopak nepřehlédnutelné problémy. My nyní spíš to druhé.