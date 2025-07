Papež Lev XIV. na dovolené: tenisové souboje i přijetí Zelenského

Bohumil Petrík

Názor 14:00

Za papeže Františka se letní sídlo v malebném městečku Castel Gandolfo změnilo v muzeum. Svatý otec si dovolenou nebral, a tak místní Apoštolský palác ležel ladem. Lev XIV. však oprášil tradici sahající do 17. století a do města v regionu Lazio zavítal. Ale program úplně konvenční nemá, patří do něj i tenis či návštěvy světových státníků.