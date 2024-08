Vatované brnění. Všem bezdomovcům jejich zápach odpouštím

Musela to být Angličanka ze staré školy, kterou kdybyste přivázali ke kůlu a vylili jí na hlavu škopek pomyjí, bude jen strnule zírat před sebe a dělat, že jí se to netýká, je to váš problém, ne její. I když by pomohl šálek čaje.

Chlápek cosi zamručel, zabral si pro sebe ještě víc místa a procedil skrz zuby cosi o prodejné ženštině. Byl to Polák nebo možná Maďar, a přestože zrovna udeřila nesnesitelná vedra (to v Londýně znamená, že bylo 28 stupňů), měl na sobě tlusté tepláky, několik mikin a vatovanou bundu. Přes hlavu si přetáhl ne jednu, ale hned tři kapuce. Nebylo se čemu divit, že v tomhle horku trochu zasmrádl. Ne, nesmrděl jako tchoř, to bych urazila tchoře.