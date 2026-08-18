Věčná chiméra jménem nesmrtelnost. Chtěli byste žít věčně?

Třeba majitel Amazonu Jeff Bezos či spoluzakladatel PayPalu Peter Thiel, který je zajímavý i tím, že bývá považován za šedou eminenci Trumpovy administrativy.
Je však reálné, aby člověk žil stovky let? A dokázal by tu dlouhověkost psychicky přežít? Už dnes se lékaři shodují, že lidské tělo je „programováno“ maximálně na sto dvacet let. Jenže průměr je mnohem nižší a nikdo vám negarantuje, s jak zhuntovaným organismem dožijete. Pokud chcete žít dlouho, určitě musíte zdravě spát, jíst, nepít alkohol, nekouřit, pravidelně cvičit a chodit na preventivní kontroly, aby se náhodou ve vašem těle neobjevila rakovina.
Na druhou stranu ze zvířecí říše víme, že někteří tvorové přežijí i stovky let. Někteří i věčně, třeba medúza Turritopsis dohrnii, přezdívaná medúza Benjamina Buttona, která se dokáže v krizových situacích vrátit do formy polypu (stadium mimina) a tak pořád dokola. Nebo sladkovodní žahavec nezmar, který dokáže skvěle regenerovat.
Čtyř set let se dožívá žralok grónský, a to nejen díky pobytu ve studené vodě a pomalému metabolismu. Želva obrovská okolo 200 let, protože její buňky skvěle odolávají poškození a velmi dobře opravují DNA. Právě vlastnosti těchto metuzalémů živočišné říše zkoumají firmy, které se pokoušejí nalézt „pilulku“ na dlouhověkost.
Život bez nemocí
Zatím však lékaři mohou pracovat hlavně s léky, které prodlouží život bez nemocí. Ať už jsou to ty na cukrovky s metforminem, které snižují počet rakovin a srdečních chorob, nebo GLP-1 léky, dnes tolik populární přípravky proti obezitě či cukrovce, které snižují riziko infarktu, chrání ledviny a zmenšují riziko zánětu. Ale ty nejsou všespasitelné.
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Nobelova cena je ve správných rukou. Norský umělec Jon Fosse míří svými díly za nesmrtelností
Mnohem nadějnější budou „pilulky“ , které v budoucnu odstraní staré buňky, které už se v organismu nedělí a jen mu škodí. Nebo ty, jež zvyšují množství látky NAD+ v těle, protože opravuje DNA. Ještě větší sci-fi jsou genové terapie, které experimentují s geny souvisejícími se stárnutím, či tzv. přeprogramování buněk, které by je omladilo, aniž by změnily funkci. Ale to je opravdu vzdálená budoucnost.
Ani náhodou jsme se zatím nepřiblížili k ději knihy Půjčovna masa (v originále Altered Carbon) od Richarda Morgana, ve které si lidé vzpomínky ukládají na disky, jež se dají v případě neštěstí přesunout do jiného těla.
Věčnou touhu obyčejných lidí, kteří nemají na účtu miliardy, po „nesmrtelnosti“ však zneužívají internetoví prodejci, kteří je reklamními bannery svádějí k nákupu zázračných pilulek, které na sto procent fungují. Nebo nabízejí omlazující doplňky stravy či neověřené infuze. Nebozí kupci se tak chytnou do sítí falešných léků, jež jim v lepším případě aspoň neublíží. Je třeba vždy zbystřit, když se objeví věty typu – prodloužíme vám život o 20 let, farmaceutické firmy to před vámi tají či lékaři vám to nechtějí říct.
Nesmrtelnost či medicínou podmíněná dlouhověkost jsou tak hodně vzdálené. A i ti bohatí si koupí jen mírnou nadhodnotu. Většina z nás to nebude chtít slyšet, ale jediné, co zatím zbývá, je žít zdravě. Takže típnout poslední cigaretu, dát si posledního panáka s kamarády na růžku v hospodě, omezit vysoce zpracované potraviny a začít chodit šest tisíc kroků denně.