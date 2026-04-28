Průlomové inovace přinášejí podnikatelé, nikoli vědci. Ti jen rádi pomáhají

O tom, že si to myslí Josef Veselka, svědčí způsob, jak informuje o kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 24/17 z července 2025, jejímž cílem bylo „prověřit, zda Grantová agentura České republiky a Technologická agentura České republiky vynakládaly peněžní prostředky na podporu výzkumu, vývoje a inovací účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy.“
Česká věda bez iluzí. Kritická zpráva NKÚ svlékla inovátory donaha
Josef Veselka v úvodu tvrdí: „V posledních letech šly prostřednictvím hlavních grantových agentur do výzkumu řádově desítky miliard korun. Přesto Česká republika zůstává podle závěrů Evropské komise pouze „středním inovátorem“ a její výkonnost se pohybuje zhruba na úrovni 85–90 procent průměru EU,“ což svědčí o tom, že Josef Veselka nechápe, že inovace jsou výlučně záležitostí a odpovědností podniků a nikoliv vlády. Podnikatelé a nikoli vědci inovují a podnikatelé musí vědět, co by chtěli inovovat a vědci jim v tom mohou pomoci, což také rádi dělají. A podnikatelé samozřejmě také inovace z drtivé části financují.
V roce 2024 vydaly podniky ČR na výzkum a vývoj a inovace svých výrobků celkem 95 miliard Kč, z toho bylo 89 miliard z vlastních podnikatelských zdrojů a jen 4,3 miliardy (tedy 4,5 %) ze státního rozpočtu. A také naopak z podnikatelských zdrojů šlo do vládního nebo vysokoškolského sektoru jen 3,8 miliardy, tedy 4,1 procenta.
Počet patentů je irelevantní
Veselka dále tvrdí: „Zpráva NKÚ je v tomto ohledu poměrně jednoznačná, když tvrdí, že veřejné investice často nepřinášejí odpovídající výsledky. Nejtvrdší čísla se týkají inovací. Počet patentových přihlášek v posledních letech kolísá a v některých obdobích klesal, citovanost českého základního výzkumu v řadě oblastí zaostává za evropským průměrem a spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem, tedy to, co skutečně vytváří ekonomickou hodnotu, zůstává slabá.“
První věta není pravdivá, nic takového ve zprávě NKÚ není. V případě počtu patentů a citovanosti českého základního výzkumu zpráva NKÚ a Josef Veselka recyklují dva z celkem 44 kritérií hodnocení inovační výkonnosti v European Innovation Scoreboard (EIS), vydávaném Generálním ředitelstvím pro výzkum a inovace Evropské komise. Z údajů v profilu ČR plyne, že Česko je v celkovém inovačním indexu na 19. místě z 27 zemí EU, přičemž z uvedených 44 kritérií je ČR v 11 lepší než průměr EU a v 33 horší.
Pro zajímavost, podle EIS 2025 ČR patří mezi tři nejlepší země EU v exportu produktů střední a vyšší technické (high-tech) úrovně a její silnou stránkou jsou společné publikace veřejného a soukromého sektoru a také podíl publikací na publikacích mezinárodních kolaborací je nad průměrem EU. Naopak naší slabou stránkou je nedostatek rizikového kapitálu a nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí. Počet patentů je irelevantní. Co je důležité, jsou peníze získané z jejich licencí. A pokud jde o spolupráci mezi akademickou sférou a průmyslem, kterou Veselka kritizuje, ta je skutečně slabá, ale nikoliv vinou vědců. NKÚ ve zprávě v části B. Snižující se zapojení soukromého sektoru píše:
„4.9 Přestože TA ČR nastavila podmínky pro podporu spolupráce se soukromým sektorem a většina podpořených projektů byla realizována, k posílení finanční spolupráce mezi TA ČR a soukromým sektorem nedošlo. Počet a objem podpory takovýchto projektů nevykazoval žádnou významnou změnu. Od roku 2017 rostla výše podpory TA ČR a snižovala se míra spoluúčasti soukromého sektoru. K tomu je třeba poznamenat, že právě tento parametr patří mezi dlouhodobě deklarované cíle činnosti Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.“
Veselkovo tvrzení na závěr, že inovace nejsou pro politiky zajímavé (“A co k tomu říkají politici zodpovědní za řízení vědy? V podstatě nic. Věda není volební téma. Její reformy by nepřinesly rychlé body ani procenta preferencí. Je jednodušší deklarovat hesla o inovacích, restartech a technologické křižovatce Evropy než nastavovat nepříjemná pravidla, v nichž by obstáli jen ti opravdu nejlepší.“) jen opět ilustruje skutečnost, že si plete vědu s inovacemi a očekává, že vláda bude nastavovat pravidla, jak mají podnikatelé inovovat.
Doporučuji mu přečíst si vládní dokument „Hospodářská strategie Česko: Země pro budoucnost 2.0“, jehož hlavním architektem je místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a jenž navazuje na stejnojmenný materiál z doby první Babišovy vlády. V něm je role inovací v hospodářské strategii jasně formulována a opatření k posílení inovačního výkonu ČR konkretizována.
Odhodlání, předvídavost, vytrvalost a odvaha
A na závěr ještě poznámka. 30. března 2021 zemřel John C. Martin, bývalý generální ředitel společnosti Gilead Sciences, jenž byl jednou z klíčových osobností, bez nichž by nevznikly některé z nejdůležitějších antivirotik používaných v boji s HIV či hepatitidou B, které mají původ v laboratoři Antonína Holého z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Jeho tehdejší ředitel Zdeněk Hostomský o Johnu Martinovi napsal:
„John C. Martin byl vzděláním chemik, profesí businessman. V srdci to však byl podnikavý dobrodruh s vynikajícím instinktem pro rozpoznání potenciálu slibných látek a velkých businessových příležitostí. Jen díky jeho odhodlání, předvídavosti, vytrvalosti a především odvaze podstoupit riziko získal svět celou řadu úspěšných léčiv na HIV či hepatitidu B a C.“
Tato léčiva vznikla ve spolupráci Antonína Holého a Erikem De Clercqem z univerzity v Lovani a John Martin byl hybnou silou, bez níž by pravděpodobně zůstala jen nedoceněnými látkami, pro něž se nenašlo vhodné použití. Nemůže být lepší ilustrací role a vlastností skutečných inovátorů, než je John Martin. I u nás máme takové podnikatele-inovátory. Jedním z nich je Dalibor Dědek, zakladatel a spoluvlastník Jablotronu, firmy zaměřené na zabezpečovací zařízení. Oni, a ne vládou stanovená „nepříjemná pravidla“, přinášejí skutečné průlomové inovace.