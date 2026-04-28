Průlomové inovace přinášejí podnikatelé, nikoli vědci. Ti jen rádi pomáhají

Jiří Chýla
Polemika   18:00
V pondělí 6. dubna vyšel na serveru LN Úhel pohledu Josefa Veselky s titulkem „Česká věda bez iluzí. Kritická zpráva NKÚ svlékla inovátory donaha“. Tento titulek je mimořádně zavádějící, protože navozuje dojem, že za inovace jsou odpovědní vědci, což samozřejmě není pravda.
ilustrační snímek | foto: Margarita Davchenko / PanthermediaProfimedia.cz

O tom, že si to myslí Josef Veselka, svědčí způsob, jak informuje o kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 24/17 z července 2025, jejímž cílem bylo „prověřit, zda Grantová agentura České republiky a Technologická agentura České republiky vynakládaly peněžní prostředky na podporu výzkumu, vývoje a inovací účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy.“

Josef Veselka v úvodu tvrdí: „V posledních letech šly prostřednictvím hlavních grantových agentur do výzkumu řádově desítky miliard korun. Přesto Česká republika zůstává podle závěrů Evropské komise pouze „středním inovátorem“ a její výkonnost se pohybuje zhruba na úrovni 85–90 procent průměru EU,“ což svědčí o tom, že Josef Veselka nechápe, že inovace jsou výlučně záležitostí a odpovědností podniků a nikoliv vlády. Podnikatelé a nikoli vědci inovují a podnikatelé musí vědět, co by chtěli inovovat a vědci jim v tom mohou pomoci, což také rádi dělají. A podnikatelé samozřejmě také inovace z drtivé části financují.

V roce 2024 vydaly podniky ČR na výzkum a vývoj a inovace svých výrobků celkem 95 miliard Kč, z toho bylo 89 miliard z vlastních podnikatelských zdrojů a jen 4,3 miliardy (tedy 4,5 %) ze státního rozpočtu. A také naopak z podnikatelských zdrojů šlo do vládního nebo vysokoškolského sektoru jen 3,8 miliardy, tedy 4,1 procenta.

Počet patentů je irelevantní

Veselka dále tvrdí: „Zpráva NKÚ je v tomto ohledu poměrně jednoznačná, když tvrdí, že veřejné investice často nepřinášejí odpovídající výsledky. Nejtvrdší čísla se týkají inovací. Počet patentových přihlášek v posledních letech kolísá a v některých obdobích klesal, citovanost českého základního výzkumu v řadě oblastí zaostává za evropským průměrem a spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem, tedy to, co skutečně vytváří ekonomickou hodnotu, zůstává slabá.“

První věta není pravdivá, nic takového ve zprávě NKÚ není. V případě počtu patentů a citovanosti českého základního výzkumu zpráva NKÚ a Josef Veselka recyklují dva z celkem 44 kritérií hodnocení inovační výkonnosti v European Innovation Scoreboard (EIS), vydávaném Generálním ředitelstvím pro výzkum a inovace Evropské komise. Z údajů v profilu ČR plyne, že Česko je v celkovém inovačním indexu na 19. místě z 27 zemí EU, přičemž z uvedených 44 kritérií je ČR v 11 lepší než průměr EU a v 33 horší.

Pro zajímavost, podle EIS 2025 ČR patří mezi tři nejlepší země EU v exportu produktů střední a vyšší technické (high-tech) úrovně a její silnou stránkou jsou společné publikace veřejného a soukromého sektoru a také podíl publikací na publikacích mezinárodních kolaborací je nad průměrem EU. Naopak naší slabou stránkou je nedostatek rizikového kapitálu a nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí. Počet patentů je irelevantní. Co je důležité, jsou peníze získané z jejich licencí. A pokud jde o spolupráci mezi akademickou sférou a průmyslem, kterou Veselka kritizuje, ta je skutečně slabá, ale nikoliv vinou vědců. NKÚ ve zprávě v části B. Snižující se zapojení soukromého sektoru píše:

„4.9 Přestože TA ČR nastavila podmínky pro podporu spolupráce se soukromým sektorem a většina podpořených projektů byla realizována, k posílení finanční spolupráce mezi TA ČR a soukromým sektorem nedošlo. Počet a objem podpory takovýchto projektů nevykazoval žádnou významnou změnu. Od roku 2017 rostla výše podpory TA ČR a snižovala se míra spoluúčasti soukromého sektoru. K tomu je třeba poznamenat, že právě tento parametr patří mezi dlouhodobě deklarované cíle činnosti Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.“

Veselkovo tvrzení na závěr, že inovace nejsou pro politiky zajímavé (“A co k tomu říkají politici zodpovědní za řízení vědy? V podstatě nic. Věda není volební téma. Její reformy by nepřinesly rychlé body ani procenta preferencí. Je jednodušší deklarovat hesla o inovacích, restartech a technologické křižovatce Evropy než nastavovat nepříjemná pravidla, v nichž by obstáli jen ti opravdu nejlepší.“) jen opět ilustruje skutečnost, že si plete vědu s inovacemi a očekává, že vláda bude nastavovat pravidla, jak mají podnikatelé inovovat.

Doporučuji mu přečíst si vládní dokument „Hospodářská strategie Česko: Země pro budoucnost 2.0“, jehož hlavním architektem je místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a jenž navazuje na stejnojmenný materiál z doby první Babišovy vlády. V něm je role inovací v hospodářské strategii jasně formulována a opatření k posílení inovačního výkonu ČR konkretizována.

Odhodlání, předvídavost, vytrvalost a odvaha

A na závěr ještě poznámka. 30. března 2021 zemřel John C. Martin, bývalý generální ředitel společnosti Gilead Sciences, jenž byl jednou z klíčových osobností, bez nichž by nevznikly některé z nejdůležitějších antivirotik používaných v boji s HIV či hepatitidou B, které mají původ v laboratoři Antonína Holého z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Jeho tehdejší ředitel Zdeněk Hostomský o Johnu Martinovi napsal:

„John C. Martin byl vzděláním chemik, profesí businessman. V srdci to však byl podnikavý dobrodruh s vynikajícím instinktem pro rozpoznání potenciálu slibných látek a velkých businessových příležitostí. Jen díky jeho odhodlání, předvídavosti, vytrvalosti a především odvaze podstoupit riziko získal svět celou řadu úspěšných léčiv na HIV či hepatitidu B a C.“

Tato léčiva vznikla ve spolupráci Antonína Holého a Erikem De Clercqem z univerzity v Lovani a John Martin byl hybnou silou, bez níž by pravděpodobně zůstala jen nedoceněnými látkami, pro něž se nenašlo vhodné použití. Nemůže být lepší ilustrací role a vlastností skutečných inovátorů, než je John Martin. I u nás máme takové podnikatele-inovátory. Jedním z nich je Dalibor Dědek, zakladatel a spoluvlastník Jablotronu, firmy zaměřené na zabezpečovací zařízení. Oni, a ne vládou stanovená „nepříjemná pravidla“, přinášejí skutečné průlomové inovace.

