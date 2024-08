Po návštěvě to prý shrnul takto: „Pěkné to tam je, jen mi trochu vadí důraz na roli peněz.“ Děti hrály táborovou hru na piráty a hledaly poklad. Všechny samozřejmě věděly, že je to jen jako, ale známý socialista Uhl to bral vážně. Podobný obrázek – hlavně z pohledu žáků – teď skýtá spor o znalostní olympiády.