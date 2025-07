Těšíte se k Baltu? Změny klimatu vedou i ke změnám výběru letní dovolené

Komentář 15:15

Vlna veder už pomalu pomíjí, ač dala zabrat. Ale nikdo by se nevsadil, že byla letos poslední. A i kdyby letos poslední byla, nikdo by nevsadil na to, že příští (přespříští i další) rok se nebude opakovat. Toto povědomí se usazuje i v hlavách těch, kteří mají o změně klimatu a jejím zaviněním aktivitou člověka velké pochyby. Či ji přímo odmítají.