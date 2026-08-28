Divili jste se někdy, proč se dívka tmavší než hořká čokoláda divoce ovívá novinami nebo u sebe nosí osobní větráček na baterky a za neustálého funění si zaměřuje proud vzduchu na různé části těla? Divili jste se tomu, ehm, nahlas? A nikdo vám nevynadal? To máte štěstí.
Podle průzkumů je genetické vybavení člověka schopné zařídit nanejvýš, že vedro snášíme o pět procent lépe než průměr. To není mnoho. Navíc se nezdá, že by tyhle vedruvzdorné geny vyžrali zrovna černoši.
|
Jak to dělají s pitím tam, kde nemají vodu, a co vám v horku ještě táhne hlavou
(Mimochodem, „vedruvzdorný gen“ jako takový v lidské DNA podle všeho neexistuje. Vědci vypátrali jen několik set markerů, které by mohly člověku pomáhat vedro snášet o něco líp, jeden každý z nich ale má zanedbatelný účinek. Gen, který nám umožňuje lépe snášet zimu, oproti tomu existuje. Někteří z nás ho zdědili po prapra…prababičkách, které se zamilovaly do neandrtálců.)
Člověk má v genech zabudovanou prachmizernou ochranu před vedrem. Veškeré „zvykání si“ na tropické počasí spočívá spíš v přizpůsobení oděvu a životního stylu než v čemkoli jiném. Ne nadarmo se v Indii traduje, že v poledne běhají po venku jen „vzteklí psi a Angličani“.
Čerstvě dorazivší koloniální úředníci, zatím jen růžoví od prvního polibku tropického slunce, ne rudofialoví od jeho pohlavků, se dosud nestihli vzdát anglických způsobů a nevěděli, jak nebezpečné může být opustit v poledne ochranný stín. Jakmile na to přišli, přijali životní styl bohatých Indů, a hned jim bylo líp.
Stejně jako se dá naučit fungovat na drogách (viz parta Kena Keseyho a jejich halucinogeny), dá se naučit fungovat i v horku. Vedro ostatně působí trochu jako halucinogen.
|
Proč čtu diskuse na sítích? Protože tam občas najdu i jiný než většinový názor
Každopádně se nezdá, že by černoši nebo Indové měli na rozdíl od bělochů vrozenou schopnost vzdorovat vedru. Když jim něco takového vykládáte, buď se urazí, nebo vám vysvětlí, že to není pravda. Znám ale dva takové, co tuhle falešnou představu aktivně šíří.
Oba jsou Jamajčani. Snaží se lidi – konkrétně ženy – přesvědčit, že když si začnou zrovna s nimi, budou mít po otci vedruvzdorné děti. „A to se,“ dodají a zakření se neodolatelným jamajským úsměvem, „při tomhle globálním oteplovacím trendu setsakra vyplatí.“
Leckterá děvucha jim na to skočí. Často i ty, co už jsou ve věku, kdy by se jim sotva podařilo povít potomstvo. Ale i ty mladší a plodnější se tu a tam nechají ukecat. Royovi, Jamajčanovi narozenému v Croydonu, který už léta balí úplně všechny ženské v naší čtvrti, se takových vedruvzdorných dětí povedlo zplodit sedmnáct. Nebo už je jich osmnáct? Roy neví. Většinu z nich snad ani neviděl, natož aby se přesvědčil, jestli jsou vedruvzdorné.