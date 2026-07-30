Namísto chystání se na příští vlnu veder jsme si užívali příjemnou a vlídnou letní atmosféru. Ale ta další vlna už je tu, meteorologové předpovídají teploty už zase atakující hranici 40 stupňů.
V případě lidí z veřejné sféry asi není taková reakce nic zase až tak překvapivého. Představitelé současné vlády otevřeně deklarovali, že extrémní horka nejsou jejich prioritami. Jak uprostřed červnových rekordně horkých dní prohlásil ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka, který se pasuje i do role klimatického experta: „V létě je horko, v zimě zima.“ Pražský primátor z ODS Bohuslav Svoboda doporučoval doplňovat tekutiny třeba formou ledové matchy.
Jakmile tedy dorazí další vlna veder, nečekejme žádné větší novinky. Český hydrometeorologický ústav, kterému se v posledních letech rozpočet spíše krátí, například přepracoval výstražný systém tak, aby zahrnoval vliv horka na zdraví člověka. Praha zase dala dohromady mapu s dostupnými pítky, mlžítky a dalšími veřejně přístupnými vodními prvky ve městě. Poeticky pojmenovaný web „Oázy chladu“ každopádně magistrát spustil 1. července, tak uvidíme, zda si na něj někdo v nadcházejících dnech ještě vzpomene.
A to je suma sumárum asi tak všechno. Nejenže reakce a příprava na vlny veder je zatím velmi chabá, ale chabé je i sledování jejich negativních dopadů. Vládní politici se tváří, jako kdyby vůbec o nic nešlo.
Je to ale přesně naopak: jde tady opravdu o hodně. Nejvíce patrné je to na počtech úmrtí. Nedávná vlna rekordních veder zapříčinila skutečně drastická čísla. Jenom ve Francii na přelomu června a července v důsledku extrémních teplot vzrostla mortalita o 36 procent, což představovalo asi o 5 700 úmrtí více, než kolik se očekávalo.
Český statistický úřad tuto metriku sleduje také, jenže až s několikaměsíčním zpožděním. Analýzy z minulých let však ukázaly, že riziko úmrtí v souvislosti s vysokými teplotami se v hlavním městě Praze za poslední roky téměř zdvojnásobilo.
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Extrémní vedra je proto nutno brát vážně a měli bychom k nim přistupovat podobně, jako třeba přistupujeme k povodním či jiným podobným živelním pohromám. Jde o rizika přírodního charakteru, ze kterých se může vyklubat katastrofa ohrožující lidské životy. Zatímco u povodní už alespoň na řadě míst v republice existují krizové plány a obětí bývá velmi málo, na vlny veder se zatím adaptujeme jenom velmi pomalu a jejich oběti blahosklonně přehlížíme.
Častější extrémně vysoké teploty vyžadují propracovanou reakci a přípravu ze strany státu. Až tedy teplota v příštích dnech znovu vyrazí vzhůru, neměli bychom nad cynickými komentáři a doporučeními politiků jen tak mávnout rukou.
Autorka je odbornice na disaster management.