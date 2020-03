VEIS: Koronavir vs. propojený svět. Nová nákaza může ohrozit naši civilizaci víc než finanční krize roku 2009

Kolik obyvatel světa koronavirus SARS-CoV-2 napadl, fakticky nevíme a vědět nikdy nebudeme, ne u každého vyvolá onemocnění. Zveřejňovány jsou však počty nemocných, včera to bylo asi sto tisíc. Také zemřelých a obě čísla jsou mnohem nižší než počty lidí, kteří každoročně onemocní chřipkou, i těch, kdo jí podlehnou.

A přece se média, od mainstreamových přes konspirační weby k sociálním sítím, už nějakých pár týdnů chovají, jako by koronaviry byla napadena sama a stoprocentně, přičemž tato mediální pandemie má v různých prostředích a různých zemích různé syndromy. Ráno i tak důstojné noviny, jako jsou New York Times, uvádějí svůj první online briefing informacemi o nových ohniscích nákazy, přes den o koronaviru tweetuje Donald Trump, počtem respirátorů se zabývá na svém zasedání česká vláda, pozdně večerní Události a komentáře v České televizi zahajuje dvacetiminutovka s Covidem-19, jak bylo onemocnění nazváno.



Slovo roku

V českém prostředí obecně převažuje pátrání po nových případech, mapování zrušených akcí pro diváky a uzavírání veřejných zařízení, výzvy, kam necestovat, úvahy, zda vůbec vycházet z domova do práce, kladení velmi konkrétních otázek, na něž nelze odpovídat jinak než hypoteticky. Ve výsledku to vše stimuluje další nápor pocitu vnějšího ohrožení, jímž je česká společnost tak často a účinně stmelována.

Koronavirus je přímo ideální model vnější hrozby, pronikající do naší líbezné vlasti z ciziny; je to vlastně jen další typ zvlášť zákeřného, protože neviditelného migranta. Takže s očekávanou novou vlnou těch viditelných z Blízkého východu, souvisejícího s tím, že Turecko přestalo plnit část dohody s EU a fakticky otevřelo běžencům hranici, došlo nezbytně i na koronavirus: běženci mají pocházet víc než ze Sýrie z Afghánistánu a především Íránu, kde je jedno z významných ohnisek nákazy.

I když ještě na Nový rok patřilo slovo koronavirus do slovníku pouze virologů či epidemiologů, lze už teď s pravděpodobností hraničící s jistotou předpokládat, že koncem roku bude jedním z favoritů, ne-li jediným kandidátem na slovo roku. Dost možná to platí o všech zemích a jazycích, kde se takové slovo vybírá.

Škoda že ve zdejším diskursu zatím až na výjimky chybí širší i historicky hlubší pohledy. Připomínají jen nedávné epidemie SARS a MERS, ze starších HIV a španělskou chřipku. Vývoj civilizací však mnohem víc ovlivnily starší epidemie, od té první, kdy bylo tehdy nepočetné lidstvo v důsledku zemědělské revoluce, domestikace zvířat a razantní změny životního stylu vystaveno také novým patogenům. Další epidemické vlny s razantními důsledky přinesly středověký dýmějový mor související s propojováním izolovaných populací, jemuž padlo za oběť víc než 200 milionů lidí, i objevitelské cesty a kolonizace, srovnávané často právě s dnešní globalizací.

Globální dodavatelské řetězce

Společným jmenovatelem epidemií pak vždy byla vzájemná konektivita, tedy jeden z nejoceňovanějších atributů současnosti. Globalizace víc a víc propojuje nejen lidi a společnosti, ale jako vedlejší efekt i dosud izolované ekosystémy. Jedním z nechtěných důsledků je, že během posledních čtyř desetiletí nastal nový věk infekčních onemocnění. Vědci objevují průměrně tři nové lidské patogeny ročně, z větší částí viry, přeskakující z jiných živočichů na člověka a často přitom rekombinující svou DNA (namátkou: ebola, ptačí chřipka, prasečí chřipka, západonilská horečka, letošní Covid-19).

Selský rozum napovídá, že epidemiím nejlépe předejdeme minimalizací kontaktů, izolací, uzavíráním hranic. Historie namítá, že taková opatření snadno zmutují v nacionalistické a xenofobní narativy, konspirační teorie a dezinformace.

Co víc, současný svět právě na kontaktech a volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu z jednoho konce světa na druhý stojí. Ustane-li cokoli z tohoto pohybu, přeruší-li se globální dodavatelské řetězce, podváže si svět své tepny a jeho srdce se, když ne zastaví, tak alespoň upadne do stavu hibernace. Hospodářský růst se zpomalí, až nakonec ustane. Koronavirus SARS-CoV-2 tak má potenciál ohrozit naši civilizaci podstatně víc než hypoteční a posléze globální finanční krize 2008–2009.

Blíží se podzim globalizace?

Každopádně se v této souvislosti nabízí otázka pro ekonomické experty z Hradu i Institutu Václava Klause: jakýpak asi bude osud iniciativy Pás a stezka? Neměl by se na to prezident Zeman na avizované cestě do Pekingu poptat?

Jde však jen o hospodářský růst? Princetonský historik ekonomie Harold James na toto téma napsal, inspirován slavnou knihou Johana Huizingy Podzim středověku, výborný text pro Project Syndicate, který nazval Přivodí koronavirus podzim globalizace?. Mimo jiné v něm upozorňuje, že podle Huizingy univerzalistickou kulturu středověku ukončily víc mysticismus, iracionalita a xenofobie než samotné ekonomické důsledky pandemie dýmějového moru. Covid-19 se podle něho stejně tak může z podobných důvodů stát předzvěstí podzimu globalizace.