Názor

Je to měsíc, co jsem na tomto místě meditoval, ale spíše lamentoval nad neutěšeným stavem českého školství obecně a cermatími přijímacími i maturitními testy zvlášť. Byl to lament vlastně sezonní, s Cermatem je potíž touto dobou rok co rok. Netušil jsem však v tu chvíli, že letos bude sezona tolik výživná a jak moc zahltí veřejný prostor.