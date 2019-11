VEIS: PPF, Nova a kachní test. Proti reputačnímu ohrožení firmy se vlastnictví vlivné televize hodí

Ne zcela jednoduchá otázka: Čím se liší standardní středo- a východoevropský multimiliardář od oligarchy? Nejzjevněji tím, že tomu prvnímu není upíráno, že by mohl mít i kladné vlastnosti. Lidé na něm dokonce oceňují, že mu jde nejen o zlepšení stavu jeho účtů, ale taky o zlepšení stavu společnosti, což dává najevo třeba podporou kvalitního školství nebo úctyhodné galerie.

Ten druhý má v očích veřejnosti nárok na vlastnosti jen záporné. Zajímá ho pouze to, jak svá aktiva ještě víc napumpovat. Aby toho dosáhl, kupuje si bezohledně nejen další firmy, ale taky vlády, přímo však do politiky vstupuje jen zřídka. Veřejnou službu obvykle omezuje na nákup fotbalového klubu, který má reálné ambice hrát finále Ligy mistrů nebo něco na ten způsob. Oligarcha, jednoduše vzato, využívá svého neobyčejného bohatství, aby mohl zneužívat svůj neobyčejný vliv.

K posunu od standardního multimiliardáře k oligarchovi přitom někdy stačí málo (tedy na multimilardářské škále), i necelých padesát miliard korun. Tolik má dát Petr Kellner prostřednictvím společnosti PPF za mediální impérium CME. Kdyby jeho součástí nebyla česká televize Nova, ale jen její obdoby v dalších zemích, kde CME působí, nejspíš by si z toho v Česku nikdo moc vrásek nedělal, byl by to prostě byznys. Jenže Nova znamená v Česku hodně velký vliv, a dohoda o koupi proto budí obavy: jde tu ještě o chování standardního multimiliardáře, nebo už je to první tah oligarchy? Chce Kellner být nejen Čechem nejbohatším, ale také Čechem absolutně nejvlivnějším? Pokud ano, jak bude svůj vliv využívat (či dokonce zneužívat)?

Přirozený krok

Že je CME na prodej, se vědělo už dlouho, že kupcem asi bude nejspíš společnost PPF, jen o málo kratší dobu. Mělo to svou logiku: PPF (firma a Kellner jedno jsou), největší zdejší hráč, byla nějakou dobu i jediná na hrací ploše, kdo nevlastnil nějaká větší média, která se vždy můžou hodit. Znalci navíc připomínali, že vzhledem k rozsahu podnikání PPF v telekomunikacích je nákup mediálního impéria, tedy výrobce obsahu, jen přirozeným dalším krokem. Dělají to tak i globální hráči a vyplácí se jim to. Přináší to také vedlejší výhody dalším segmentům podnikání, ať už jde o jejich prosazování, či obranu.

Obranu mimochodem v poslední době firma PPF docela potřebuje. Její nejvýnosnější součást – Home Credit, poskytující nevelké úvěry velkému počtu klientů zejména v Rusku a v Číně, má už nějaký čas špatnou reputaci, na kterou nebýval zvyklý. Kvůli exekucím bývá v Česku označován za lichváře, upozorňuje se na to, že v Číně je zcela závislý na blahovůli režimu, bez jehož svolení by tam nesměl půjčit ani jüan. Aféru s odstoupením od smlouvy o partnerství s Univerzitou Karlovou si rovněž za klobouk nevystaví. A celá PPF je pod tlakem i kvůli proponované spolupráci s firmou Huawei v telekomunikaci.

Že nebývale cítí potřebu začít na svou obranu rozdávat rány, prozrazuje rozhodnutí Home Creditu žalovat akademický projekt Sinopsis za článek uveřejněný na serveru Hlídací pes Čínská média: český Home Credit zaměstnává 23 000 vymahačů dluhů, přednost mají vojenští veteráni (27. října 2019). Bude zajímavé sledovat advokátskou přesilovku v zápase nejbohatší Čech versus akademici z UK…

Mít v portfoliu něco jako Nova se zkrátka proti pozvolna narůstajícímu reputačnímu ohrožení nepochybně hodí. Zároveň však to, alespoň podle dosavadních reakcí na oznámený nákup, totéž ohrožení podstatně zvyšuje.

Přijatelné a nepřijatelné varianty

V mediálních reakcích převažuje názor, že koupě CME právě firmou PPF dobrá zpráva není. Není totiž čtena jako zpráva o tom, že PPF koupila CME, nýbrž jako zpráva, že PPF koupila Novu. Proto není převážně vnímána jako standardní podnikatelský krok, ale jako nakročení k prosazování vlivu jedné firmy na směřování celé společnosti. Tedy na něco, co demokracii neposílí, ale naopak podrazí. Platí to obecně, pro všechny firmy.

Je poukazováno i na to, že v anamnéze má společnost PPF „záznam“ o ovlivňování obsahu jí vlastněného média už v případě týdeníku Euro. Zda tomu tak bude i v případě Novy, ještě nevíme.

Možná že nejbohatší Čech, který už teď prokazuje, že nejvlivnějším Čechem je i bez ní, postaví mezi obsah Novy a PPF nepropustnou přepážku a budou ho zajímat jen výnosy. To je ovšem jen málo pravděpodobná varianta. Možná ji bude využívat „jen“ jako nástroj na obranu jinak legitimních zájmů, když se je někdo pokusí ohrozit. To by bylo unappetitlich, avšak jakž takž snesitelné. Ale možná taky, že jejím prostřednictvím bude chtít ovlivňovat směřování země. To by bylo nepřijatelné.

Každopádně obchod musí schválit akcionáři CME a dva regulátoři, což nějakou dobu potrvá. Až pak můžeme přistoupit ke známému kachnímu testu: Když něco vypadá jako kachna, plave to jako kachna a kejhá to jako kachna, tak to nejspíš kachna je. Zatím ten obchod jako kachna jen vypadá: vyčkejme, jak bude plavat a hlavně jak začne kejhat.